Yategate: revés para Insaurralde tras pedir desplazar a la UIF como querellante en la causa

Martín Insaurralde y su equipo de abogados recibieron un nuevo revés judicial: la Cámara Federal de Casación Penal rechazó su intento de sacar a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en la causa que investiga presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
El exintendente de Lomas de Zamora había argumentado ante el máximo tribunal penal del país que la unidad antilavado no podía cumplir ese rol “debido a un decreto firmado por el presidente Javier Milei”, pero la Justicia no acompañó su postura.
Este expediente se originó en 2023, tras la difusión pública de imágenes de Insaurralde navegando a bordo del yate El Bandido en Marbella junto a la modelo vip Sofía Clerici.
Desde octubre de 2024, el fiscal Sergio Mola, la UIF y Procelac, a cargo de Diego Velasco, solicitaron que se avance con la indagatoria, pero el juez Luis Armella -quien está actualmente a cargo del juzgado- todavía no se pronunció respecto de ese pedido. Antes, el expediente estuvo bajo Ernesto Kreplak.
Segundo intento para quitar a la UIF
El intento de Insaurralde de remover a la UIF ya había sido rechazado en primera instancia por el juez Armella y luego ratificado por la Cámara Federal de La Plata, motivo por el cual el exintendente bonaerense recurrió a Casación.
Ahora, por mayoría, los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo mantuvieron a la UIF como querellante. Hornos sostuvo que el fallo recurrido no constituye una resolución definitiva y, por lo tanto, el recurso carece de fundamentos. Carbajo acompañó esos argumentos.
En disidencia, el magistrado Mariano Borinsky consideró que el reclamo debía abrirse a revisión, al entender que se trataba de una decisión similar a una sentencia definitiva y que podría resultar irreparable a futuro, por lo cual votó por revocar la intervención de la UIF en base al decreto presidencial citado por la defensa.