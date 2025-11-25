Yategate: revés para Insaurralde tras pedir desplazar a la UIF como querellante en la causa

El exintendente de Lomas de Zamora y exmarido de Jésica Cirio había solicitado que la unidad antilavado “sea apartada” de la causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Martín Insaurralde y su equipo de abogados recibieron un nuevo revés judicial: la Cámara Federal de Casación Penal rechazó su intento de sacar a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en la causa que investiga presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El exintendente de Lomas de Zamora había argumentado ante el máximo tribunal penal del país que la unidad antilavado no podía cumplir ese rol “debido a un decreto firmado por el presidente Javier Milei”, pero la Justicia no acompañó su postura.

Este expediente se originó en 2023, tras la difusión pública de imágenes de Insaurralde navegando a bordo del yate El Bandido en Marbella junto a la modelo vip Sofía Clerici.

Desde octubre de 2024, el fiscal Sergio Mola, la UIF y Procelac, a cargo de Diego Velasco, solicitaron que se avance con la indagatoria, pero el juez Luis Armella -quien está actualmente a cargo del juzgado- todavía no se pronunció respecto de ese pedido. Antes, el expediente estuvo bajo Ernesto Kreplak.

Segundo intento para quitar a la UIF El intento de Insaurralde de remover a la UIF ya había sido rechazado en primera instancia por el juez Armella y luego ratificado por la Cámara Federal de La Plata, motivo por el cual el exintendente bonaerense recurrió a Casación.