Walter Bento en la Magistratura: “Esta causa es política y es una venganza contra mí”

El juez federal N° 1 con competencia electoral de Mendoza, Walter Bento, afirmó hoy ante el Consejo de la Magistratura Nacional que la causa 13.854 en la que se lo investiga por diversos presuntos graves delitos es “una infamia” construida con “regularidades y barbaridades” jurídicas para destituirlo de su cargo, y lo adjudicó a una “venganza” del fiscal de Cámara Dante Vega.

Bento rechazó enfáticamente haber incurrido en enriquecimiento ilícito, negó haber hecho viajes internacionales en un avión privado, afirmó que la causa que le “armaron” a partir de diciembre de 2020 afectó a su familia y señaló que no apeló ninguno de sus procesamientos porque no confiaba en la Cámara Federal de Mendoza.

“¿Por qué no confié en la Cámara? A mi hijo le iniciaron un sumario administrativo y él recusó a los dos camaristas. Hicieron una mezcla de in límine y fundamentado. Y resolvieron ellos mismos: no ha lugar a su propia recusación. A mi hijo lo procesaron. Él apeló. Los camaristas confirmaron el procesamiento. ¡Y son los mismos que van a resolver en el sumario administrativo en el que está en juego su carrera judicial! ¿Y la imparcialidad no es un requisito constitucional y de nuestro Código de Procedimiento? No puedo confiar en esta Cámara, porque no tengo garantías”, afirmó Bento.

Bento, ante la Magistratura. Foto: Federico López Claro.

También aseguró que Diego Barrera, de la causa de Aliaga en la que él instruyó, llamó por teléfono al estudio del abogado Mariano Cúneo Libarona y afirmó que su testimonial y el contenido de la causa 13.854 “es todo una cama armada por el fiscal Vega contra el doctor Bento”.

Barrera está acusado de secuestrar y matar al ex despachante de Aduana Diego Aliaga a fines de julio del 2020 junto con su familia (mujer e hijastros) y es el considerado testigo “estrella” del llamado Bentogate, es decir, el expediente en el que se acusa al magistrado de haber presuntamente liderado una banda dedicada a sacar presos a cambio de coimas.

El magistrado federal señaló que su defensa le había pedido al juez de San Rafael Eduardo Puigdéngolas –instructor del expediente- que hiciera una pericia de voz para saber si quien había llamado al estudio de Cúneo Libarona había sido efectivamente Barrera. “El juez hizo a lugar en julio de 2021 y hoy, octubre de 2022, aún no se produjo la pericia”, afirmó.

Bento afirmó que la Policía encontró en el teléfono de Barrera un dictamen inédito del fiscal Vega que aún no había sido presentado en el expediente. “¿Cómo llegó ese dictamen inédito al teléfono del homicida Barrera, testigo estrella de esta canallada por la que estoy injustamente hoy sentado frente a ustedes?”, se preguntó el juez acusado.

Y agregó: “Había algo más. En el teléfono voluntariamente entregado por Barrera, la Policía encontró todas las comunicaciones que había sido objetivo del inicio de esta causa. Entonces, claro, Barrera vino a declarar lo que le habían dado. ¡Se notaba cuando leímos la declaración! ¡Se notaba!”.

Exaltado, Bento lamentó que el juez Puigdéngolas haya ordenado excluir esa prueba del dictamen inédito del expediente porque “hacía a la privacidad de la persona”. “¡Pero si después, cuando vieron mi teléfono hicieron lo que quisieron. Fraudulentamente utilizaron una copia de un SimCard de mi teléfono y se extendieron en el plazo de escucha que había ordenado el juez”, denunció Bento.

“No sé si soy claro en las irregularidades de esta causa política que se inició contra mí. Así se inició la causa, con declaraciones, con mentiras infundadas y sin pruebas, de todas personas procesadas. Ramírez Madrid, Flores, Rivero, Iñiguez, Jiménez, entre otros. Todos procesados por mí”, dijo Bento.

Presentación y defensa

Bento se presentó en el Consejo de la Magistratura en el marco del Artículo 20 del Reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación, que ordena “oír al magistrado denunciado”, antes de avanzar con el expediente por el cual se definirá si se lo suspende o no.

De la audiencia participaron el consejero instructor de la investigación y presidente de la Comisión de Acusación, el diputado del PRO Pablo Tonelli; la diputada del bloque Identidad Bonaerense, Gaciela Camaño; el representante del Poder Judicial, Gerónimo Ustarroz.

También estuvieron el senador nacional Martín Doñate; las abogadas Fernanda Vásquez y Jimena de la Torre; y el vicepresidente del Consejo de la Magistratura, el abogado cordobés Carlos Matterson.

“Vine presencialmente porque quiero que me conozcan. Ustedes conocen una versión sobre mí, no conocen la verdad. Los medios (de comunicación) fueron parte de esta conspiración en mi contra”, dijo el magistrado.

El magistrado dividió su defensa en capítulos. El primero fue sobre los motivos de la acusación; luego, habló de las “irregularidades o barbaridades” con la que se construyó “la infamia” del expediente 13.854 “con la única finalidad de destituir y encarcelar al titular del juzgado con competencia electoral de Mendoza”.

“Yo tengo la suerte de tener los hechos para poder defenderme, pero esta es una causa que se construyó pura y exclusivamente con declaraciones de personas procesadas, condenadas o exoneradas de las fuerzas de seguridad”, dijo Bento.

Y señaló que esto se inició en 2020 cuando un grupo de personas con fines políticos, en una provincia que tiene un color político, comenzó una comunión entre personas de la política y de los medios de comunicación.

El magistrado se defendió de graves acusaciones en su contra. Foto: Federico López Claro.

Bento dijo que todo comenzó el 16 de diciembre de 2020 cuando Gonzalo Ramírez Madrid se presentó espontáneamente ante la Fiscalía de Cámara. El mismo que había sido procesado por él por intento de contrabando de cigarrillos.

A partir de allí, “se fue construyendo sistemáticamente” entre el ministerio Público Fiscal y los medios de comunicación, según el magistrado. “Utilizaron a los medios poniendo un aviso en el diario. Todos los días decían que se estaba llevando una investigación contra mí”, dijo Bento.

El magistrado señaló que los medios nacionales de prensa publicaban notas anticipando cuáles serían las nuevas imputaciones que iban a caer en su contra, incluso dos días antes de que el juzgado a cargo del juez de San Rafael Eduardo Puigdéngolas lo comunicara oficialmente en el expediente.

Según el juez, los que están atrás de esta “canallada, fábula e infamia” primero buscaron saber quién era el responsable de la competencia electoral en la provincia y luego “construyeron, porque el fin justifica los medios, buscando después el hecho en una expedición de pesca”.

Por esos motivos, dijo Bento, ya en enero de 2021 él y su abogado presentaron un escrito para poder acceder al expediente, lo cual le fue denegado. Mientras, cuestionó, seguía saliendo información de la causa por los medios de comunicación de Mendoza.

“En febrero de 2021 pedí que se me haga parte haciendo alusión a la ley 25.230 y que, atento a lo que estaba circulando en los medios, se hiciera una pericia contable sobre mis bienes. Porque yo ya tenía idea de lo que estaban buscando y por dónde lo estaban buscando. Pero esto fue rechazado”, expresó.

El magistrado dijo que Mendoza es una provincia chica en la que los medios de comunicación son “muy importantes”. Y lamentó que con todo lo que se iba informando, su familia “no estaba bien”.

“En un estado de desesperación por no poder ingresar a un expediente con locuras y barbaridades sin control. El doctor Cúneo me dijo: investiguemos, averigüemos. Y así me presenté como un ciudadano más en organismos para saber si estaban investigándome”, dijo.

Bento comentó que la causa en su contra no se inició por una denuncia, porque no había un hecho puntual para denunciar. Y apuntó contra el fiscal general ante la Cámara Federal de Mendoza, Dante Vega, quien hoy es quien lo acusa a él e integrantes de su familia.

“En Mendoza todo el mundo sabe y tiene absolutamente claras las diferencias que desde hace muchísimos años hay entre el fiscal Vega y yo, que entramos al Poder Judicial con cincuenta días de diferencia. Competimos para el mismo cargo”, expresó Bento.

El juez dijo que Vega estaba detrás de él en la terna para el cargo de juez electoral. “Cuarenta días antes de que yo asumiera, Vega, quien era secretario del juzgado federal N° 1, renunció, porque no quería ser secretario del juzgado a mi cargo. Probablemente, haya sido ese el motivo del odio patológico que tiene contra mí. Porque si no, no se entiende todo lo que ha hecho contra mí y toda mi familia, con daños directos”, comentó Bento.

Bento señaló que por considerar que había enemistad manifiesta de Vega hacia él, con objetivo de “revancha y venganza”, su defensa pidió la recusación del fiscal para su apartamiento del expediente. “A lo solicitado, no ha lugar”, lamentó.

“Esta causa se inició debido a que hubo una extracción de una copia de un celular de una persona fallecida”, dijo Bento. E indicó que hubo al menos tres fiscales que se excusaron de intervenir en la misma por distintos motivos.

“Incumpliendo con la normativa de la Procuración General, Vega se autodesignó como fiscal de la causa 13.854, cuando él había intervenido en el caso Bardinella” –motivo por el cual ya se había excusado la fiscal María Alejandra Obregón, quien tuvo contacto con ese mismo expediente-, cuestionó Bento.

Vega había dictaminado, en su propia interpretación del artículo 204 del Código Procesal Penal, que le hicieran lugar a la exención de presión de Bardinella que yo había denegado como juez de la causa, por la acusación de participación en el transporte de 244 kilos de marihuana.

“¡Si la Cámara resolvía a favor de lo que había dictaminado Vega, en contra de lo que dictaminó el fiscal de instrucción y yo, Bardinella hubiera venido caminando a declarar, nunca le hubiéramos secuestrado el teléfono y yo no estaría sentado hoy acá!”, enfatizó Bento.

Bento, observado por su abogado defensor Mariano Cúneo Libarona. Foto: Federico López Claro.

Según Bento, lo que armó Vega fue una “infamia judicial que tenía por finalidad la destitución de un juez de la nación, sin pruebas y sin hechos”. Y para demostrarlo, dijo que él se puso a buscar si el fiscal siempre había dictaminado de la misma manera y se encontró con que no.

“Yo fui indagado cinco veces. Y siempre declaré. Declaré porque son todas mentiras. Ofrecí pruebas y aclaré los hechos. ¿Pero hicieron pruebas en el expediente? En el 95% de los casos no. En el resto, produjeron pruebas pero no las valoraron”, dijo el magistrado.

Y señaló que él fue procesado y sin embargo no apeló nada. “Me imputaron inicialmente por seis hechos. ¿Por qué estoy acá declarando? Porque soy inocente, soy inocente, soy inocente y no he cometido ninguno de los delitos que se me atribuyen, ni mal desempeño ni ningún delito común en mi función ni fuera de mi función”, afirmó Bento.

“¡No tengo nueve inmuebles! En los medios han dicho que los tengo. Pero en 2012, con ahorros y un préstamo del Banco Nación compré dos departamentos de 50 metros y uno de 80 metros, con tres cocheras y tres bauleras. Pero como tienen número de padrón distintos, claro… dicen que son nueve inmuebles”, dijo Bento algo exaltado al rechazar que haya incurrido en enriquecimiento ilícito.

También señaló que en el peritaje contable, el perito “no podía entender” por qué en 2019 vendió en 430.000 dólares una casa que había comprado en 2002 en 21.000 pesos. “¡Pero si compré un terreno! La construí durante el 2003 y me mudé”, expresó el juez federal en un pasaje de su extensa presentación.