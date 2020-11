Vizzotti habló de su viaje secreto a Rusia: “Si la vacuna no es segura no la vamos a aplicar”

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, reveló este martes los detalles de su viaje secreto a Rusia, habló sobre las gestiones que realizó el gobierno nacional para acceder a dosis de la vacuna contra el coronavirus que se realizó en ese país y aclaró: “Si la vacuna no es segura no se la vamos a dar ni a las personas de riesgo”.

“Si la vacuna no es segura no se la vamos a dar ni a las personas de riesgo, ni esta ni ninguna. No es que le vamos a dar a los que tienen factores de riesgo una vacuna menos segura y a alguien sano no se la daríamos”, remarcó la funcionaria.

La segunda del ministro de Salud Ginés González García justificó la decisión de avanzar con las acciones tendientes para adelantar la compra de la vacuna Sputnik V que realiza Rusia y que aún no completó la fase 3 de las pruebas científicas necesarias para habilitar su aplicación en masa.

“Todos los países del mundo están haciendo contratos a riesgos con todos los laboratorios, no Argentina con la Federación Rusa”, dijo Vizzotti en declaraciones a Radio Con Vos.

Seguido, reconoció que “habitualmente se espera a que esté la producción de una vacuna, a que esté registrada y no se inicia la producción de una vacuna sin el registro”. Sin embargo, recordó que “esta es una situación inédita a nivel mundial y requiere de estos contratos que son extraordinarios”.

“Por eso Argentina tiene una ley que se sancionó en el Congreso y que avala estos mecanismos de contratación extraordinarios, porque lo que se firma es un contrato de provisión de la vacuna ad referéndum de avanzar con todos los pasos, si no, no se va a aplicar”, amplió.

Vizzotti indicó que viajó en secreto a Rusia la semana pasada y que estuvo en ese país entre el lunes y el viernes. “Nosotros estamos en contacto desde junio a través de la Embajada de Rusia y necesitábamos realmente tener un contacto de primera mano para poder compartir las estrategias y poder responder muchas de las preguntas que hicieron los expertos”, justificó.

“Estuvimos en el Instituto Gamaleya, estuvimos con los científicos que desarrollaron la vacuna, estuvimos en el Ministerio de Salud, con el Fondo de Inversión ruso y además con profesionales de la salud y con académicos que nos mostraron una mirada muy integran que no hubiéramos podido tener si no hacíamos ese viaje”, completó.

Vizzotti dijo que con la información que reunió durante su viaje se inició el proceso de registro en la ANMAT y las acciones para realizar la oferta concreta. “Se incorpora la vacuna a la toma de decisiones que va a tener Argentina con la particularidad de que la posibilidad de producción es más precoz, lo cual realmente tendría un impacto importante positivo en lo que es la estrategia de vacunación”, dijo.

El presidente Alberto Fernández ratificó el lunes que el Estado Nacional “tiene la posibilidad de adquirir, entre diciembre y enero, 25 millones de vacunas Sputnik V” contra el coronavirus producidas en Rusia y aseguró que encargó que se desarrollen “todos los pasos necesarios para garantizar que cuenten con el debido registro”.

Fernández dijo además que igualmente “seguimos tratando con distintos investigadores, fabricantes y gobiernos para tener acceso a cualquiera de las vacunas que actualmente se encuentran en fase 3”.