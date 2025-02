Victoria Villarruel y Martín Menem confirmaron limitaciones a la prensa en la Asamblea Legislativa

Bloques opositores evalúan no ir a escuchar a Javier Milei en la apertura de la Asamblea Legislativa

Los fotógrafos, que históricamente podrían registrar imágenes dentro del recinto en la planta donde se ubican las bancas de los legisladores, no podrán hacerlo por disposición de ambas cámaras.

Javier Milei Javier Milei durante la Asamblea Legislativa en 2024.

Hasta el momento, desde el oficialismo no supieron explicar por qué los periodistas y reporteros gráficos representarían un "peligro" a la seguridad (y los diplomáticos no), teniendo en cuenta que nunca se produjo un incidente en el balcón del primer piso, sumado al hecho de que existen rigurosos controles en el ingreso al recinto que ningún trabajador de prensa ni nadie puede eludir.

Con esta resolución de las dos cámaras, se confirma la claudicación absoluta del Poder Legislativo ante las imposiciones de otro poder del Estado como es el Ejecutivo.

El reclamo de la oposición

En este contexto de alteración de las condiciones de trabajo y vulneración del principio republicano de división de poderes, el diputado de Unión por la Patria (UxP) Eduardo Valdés presentó un proyecto de resolución por el que exige "la totalidad los palcos del primer piso del recinto de esta Cámara ubicados detrás de la Presidencia en su totalidad para el correcto desarrollo de la labor de los trabajadores y trabajadoras de prensa acreditados".

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la diputada de la UCR Karina Banfi también estaba trabajando a contrarreloj para presentar un proyecto similar.

Ayer, un abanico de diputados nacionales de casi todas las fuerzas políticas presentaron una nota formal a Villarruel y Menem para que revierta la decisión de modificar la disposición del recinto con el pretexto de la "seguridad".

El escrito fue firmado por Maximiliano Ferraro (CC), Karina Banfi (UCR), Germán Martínez (UP), Cristian Ritondo (PRO), Miguel Ángel Pichetto (EF), Pablo Juliano (DPS), Juan Manuel López (CC), Oscar Zago (MID), Osvaldo Llancafilo (MPN), Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Silvana Giudici (PRO), Soledad Carrizo (UCR), Cecilia Moreau (UP), Oscar Agost Carreño (EF), Marcela Coli (DPS), Agustín Domingo (IF) y Mario Barletta.

Además, los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Christian Castillo presentaron una nota con términos casi idénticos, al advertir al Gobierno sobre los riesgos de lesionar la libertad de expresión y limitar la actividad periodística.

Este jueves se sumaron notas a Villarruel de las distintas fuerzas políticas del Senado, entre ellas la que remitió el jefe del bloque del PRO, Alfredo De Angelis.

"De establecerse esa medida podría vulnerar principios fundamentales de nuestra democracia, como la transparencia en la gestión pública y la libertad de prensa, esenciales para garantizar el derecho ciudadano a estar informado", manifestó el senador macrista.

Por su parte, la senadora por Córdoba Alejandra Vigo se solidarizó a través de su cuenta de X con "los trabajadores de prensa a quienes les restringieron sus lugares de trabajo habituales para la cobertura de la Asamblea Parlamentaria", y agregó que "la libertad de prensa es uno de los pilares de la democracia".

Fuentes oficiales de la Cámara de Diputados explicaron que están trabajando para que los periodistas "puedan ejercer su rol desde el recinto sin ningún tipo de restricción, más allá del cambio de lugar". "De ninguna forma vamos a reducir o restringir el derecho de cobertura", enfatizaron.