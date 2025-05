Víctor Fayad en Aconcagua Radio: "No hay esquema de coparticipación más malo que el actual para Mendoza"

—Empecemos un poco por lo nacional. Aunque no hay definiciones, profundizar mucho sobre este tema del IVA y demás no tiene demasiado sentido, porque no hay definiciones, pero sí creo que es un buen disparador hablar acerca de la necesaria reforma impositiva que necesita la Argentina y que necesitan las provincias. ante esta discusión que se abre con el tema IVA, la posibilidad de que la nación solamente recaude una parte y lo otro se dé a discreción de las de las provincias y demás, ¿vos cómo imaginás el futuro impositivo o cómo imaginarías una reforma impositiva para la Argentina y para las provincias?

—Voy a intentar de ir de lo de lo más general a lo más específico. En primer lugar, absolutamente de acuerdo con que es necesario una reforma impositiva. Sobre todo, para dos cuestiones principales. La primera, descomprimir la carga tributaria y la segunda, simplificar la maraña impositiva que existe en Argentina, donde se superponen la Nación, la Provincia y los municipios. Respecto del “súper IVA” o de que las provincias puedan competir entre ellas, suena como una muy buena idea, sobre todo considerando que (y esto lo hemos hablado muchas veces ya) Mendoza, después de provincia Buenos Aires, es la que menos coparticipación per capita recibe. Entonces, ¿cómo hace la provincia para competir con otras que reciben dos, tres, cuatro o hasta cuatro veces más de coparticipación per capita? Si un mendocino, durante el año pasado, recibió (redondeando) quinientos y pico mil pesos per capita, bueno, un sanjuanino recibió más de un millón. Y un formoseño, cerca de dos millones. Entonces, después uno ve, por ejemplo, una provincia como Chaco, que no tengo nada en contra de la provincia ni de su gestión, pero la ves bajando ingresos brutos y al día siguiente teniendo que ir a pedir un adelanto del tesoro nacional (ATN) por desequilibrio financiero. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay provincias que viven de la coparticipación y a las que no les importa recaudar ingresos brutos. Entonces estoy totalmente de acuerdo con la competencia, estamos preparados para eso, pero la competencia no puede ser desleal. Nosotros queremos competir de igual a igual, con las mismas reglas de juego, no competir con otras provincias que reciben todos sus recursos de parte de la Nación. Entonces, sin tener muchos detalles, yo me animo a decir que ningún esquema de coparticipación es más malo que el que existe hoy para Mendoza.