Un periodista sufrió el robo de su celular en pleno cierre de campaña de Manuel Adorni

Embed "Me sacaron el teléfono, lo sigo pagando"



El cronista de La Nación+ Nicolás Edwin denunció que le robaron el celular durante el acto de cierre de campaña de Manuel Adorni: "Es mi herramienta de trabajo, imposible trabajar". pic.twitter.com/5uozJY3Cnb — Corta (@somoscorta) May 14, 2025

"Me robaron el celular. No puedo creer que me robaron mi teléfono, mi herramienta de trabajo. Lo sigo pagando, me lo sacaron del bolsillo. Se lo pasaron de una mano a la otra", dijo el periodista Ortega, indignado. Mientras, desde el estudio del programa, la conductora repetía "qué desastre".