Un diputado de Cambia Mendoza se acerca a Milei y busca coincidencias para “trabajar juntos”

El presidente del Partido Renovador Federal nacional (PRF), José María Videla Sáenz, se reunió ayer en la mañana con el diputado nacional Javier Milei. En el encuentro hablaron sobre distintos temas, entre los que destacaron distintas definiciones de economía y libertad.

“Coincidimos en varios puntos y asumimos el compromiso de seguir buscando coincidencias para trabajar juntos”, destacó el diputado provincial, Videla Sáenz.

Javier Milei y José María Videla Sáenz.

Recordemos que el PRF fue fundado en la provincia por el ex legislador y ex dirigente gremial del Centro de Empleados de Comercio, Guillermo Pereyra, quien junto al partido Unión Popular, del sancarlino Jorge Difonso, conformaron el Frente Renovador de Mendoza. No obstante, tras la incorporación de Sergio Massa al Frente de Todos este espacio local se disolvió.

Tras la trágica muerte de Pereyra en octubre del año pasado en un accidente automovilístico, Videla Saenz tomó las riendas del partido y ha sido un aliado del radicalismo en las votaciones de la Cámara de Diputados.

Con respecto a Milei, el diputado nacional estará en Mendoza y ya preparan su visita desde el Partido Demócrata. La misma se desarrollará primero el 22 de abril a las 11 en la sede del PD, en calle Sarmiento 667 de Ciudad.

En tanto, el 23 de abril, a las 19 en el Parque O’Higgins. Allí, en la intersección de calles Ituzaingó y San Luis, realizará una charla sobre el tema “Dolarización”.

Mientras tanto, volvió a sortear su dieta como diputado de la Nación y este miércoles entregó su cuarto sueldo correspondiente a marzo a un nuevo ciudadano, luego de recibir miles de inscripciones para hacerse con los $357.721.

En esta oportunidad la ganadora fue una ciudadana de la provincia de Buenos Aires llamada Yanina Gómez. Gómez, quien se definió como seguidora del economista, es una emprendedora que afirmó votará por el legislador en una posible candidatura presidencial para 2023.