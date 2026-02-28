Tras la la muerte del líder supremo de Irán, el Gobierno recordó el atentado a la AMIA

Este sábado marcó un hito en la política internacional con la confirmación de la muerte de Alí Jamenei , Líder Supremo de la República Islámica de Irán . El deceso se produjo tras una operación militar coordinada entre Israel y los Estados Unidos , denominada “Rugido de León” , que tuvo como objetivo decenas de puntos estratégicos en Teherán.

Ante este escenario, el Gobierno argentino no solo celebró el éxito del operativo, sino que elevó el nivel de seguridad a “alto” en todo el territorio nacional para proteger objetivos sensibles e infraestructura crítica.

Desde la Cancillería y la Oficina del Presidente, el Ejecutivo nacional emitió comunicados contundentes vinculando este suceso con la historia criminal del régimen iraní en Argentina.

El canciller Pablo Quirno recordó que la Justicia argentina determinó que el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, que dejó 85 víctimas fatales, fue un acto de terrorismo internacional planificado por las más altas esferas del régimen iraní , entre las cuales se encontraba el propio Jamenei.

"La búsqueda de verdad y justicia por las 85 víctimas es una política de Estado y seguirá siendo una prioridad permanente", sentenció el funcionario.

La respuesta oficial incluyó una dura calificación hacia la figura del fallecido líder. La Oficina del Presidente consideró a Jamenei como “una de las personas más malvadas, violentas y crueles que ha visto la historia de la humanidad”.

En el mismo sentido, se expresó la esperanza de que el fin de su liderazgo termine con más de 40 años de opresión y permita que el pueblo iraní recupere su democracia y alcance la paz. Desde el arco político, figuras del PRO apoyaron esta postura, diferenciando al pueblo de Irán del régimen que los ha "sometido y sembrado sangre en el mundo".

Como medida preventiva inmediata, se activó un protocolo de alerta en las fronteras. Esto implica un refuerzo en los controles de ingreso y egreso, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y un monitoreo constante por parte del Sistema de Inteligencia Nacional en coordinación con agencias internacionales.

Estas acciones buscan garantizar la integridad de los habitantes frente a posibles represalias tras la neutralización de quien Argentina consideraba una amenaza para la estabilidad internacional.