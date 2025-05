Tras afiliarse a La Libertad Avanza, Bullrich no descartó su candidatura: "Voy a estar donde el Presidente me necesite"

Bullrich aseguró que más de diez legisladores nacionales que responden a su liderazgo podrían seguir su camino hacia La Libertad Avanza. Varios de ellos ya eliminaron de sus perfiles en redes sociales la referencia al PRO. Sin embargo, la funcionaria aclaró que su salida no implicará un quiebre en el Congreso: “No vamos a romper la gobernabilidad y no vamos a hacer nada para que haya excusas y entonces un diputado diga ‘yo no voy a votar’”.