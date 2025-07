Sonríen Anabel y La Cámpora: la Justicia le otorgó la personería definitiva a Unidad Popular

El resto de la Mesa Directiva tendrá mandato hasta 2027 y quedó conformada de la siguiente manera:

Presidenta: Cecilia Yael Juri

Cecilia Yael Juri Vicepresidente: Rodrigo Savino

Rodrigo Savino Secretaria Administrativa, Política y de Actas: Cynthia Grimalt

Cynthia Grimalt Secretario de Organización, Derechos Humanos, Diversidad e Inclusión: Franco Castro

Franco Castro Secretario de Adoctrinamiento y Capacitación: Lorenzo Kenan

Lorenzo Kenan Secretaria de Finanzas y Movilidad: Marina Femenía

Marina Femenía Secretario de Afiliaciones y Padrones: Joaquín Agüero

También se designaron las autoridades del Congreso de Distrito, cuyo mandato comenzará el 5 de julio de 2025 y se regirá por lo dispuesto en la Carta Orgánica partidaria.

Además, se aprobó el logo partidario, cuya publicación en el Boletín Oficial había quedado pendiente por un error material. El emblema incorpora los colores Pantone 660 C, 7408 C, 425 C, 496 C y 297 C.

Con la resolución favorable, el partido quedó habilitado para desarrollar actividades políticas en el distrito Mendoza y deberá cumplir con una serie de obligaciones administrativas, como la presentación de libros rubricados y la apertura de una cuenta corriente en el Banco Nación. También se le asignó el número 196 como identificación partidaria.

La resolución fue comunicada a la Cámara Nacional Electoral, la Dirección Nacional Electoral, otras secretarías electorales del país y la Junta Electoral de la provincia.

¿Sagasti candidata a diputada nacional de Unidad Popular?

Este lunes, en una conferencia de prensa brindada en la Legislatura, Anabel Fernández Sagasti reveló que, si no llega a un acuerdo con el titular del Partido Justicialista de Mendoza, Emir Félix, junto con los intendentes, será candidata a diputada nacional por Unidad Popular. Es decir, se postulará por fuera del PJ.

“Convoqué esta conferencia para llamar la atención sobre el hecho de que, si hoy no hay acuerdo, voy a ser candidata a diputada nacional por Unidad Popular. Todavía quiero ver qué pasa en las próximas horas”, expresó.

Esas “próximas horas” ya se han convertido en días: hasta este jueves, el PJ no ha logrado cerrar un acuerdo para la lista de candidatos a diputados nacionales, de cara a la elección interna abierta que estableció el Congreso partidario del peronismo tras la suspensión de las PASO. En principio, el acto electoral está previsto para el 3 de agosto.

Anabel Fernández Sagasti

Tras casi tres semanas de negociaciones, los intendentes y La Cámpora no logran ponerse de acuerdo. Actualmente, el PJ transita cuartos intermedios interminables a la espera de una “fumata blanca” entre ambos sectores internos.

El punto de conflicto radica en que el kirchnerismo reclama lugares expectantes en las listas para la Legislatura y los concejos deliberantes. También está en disputa la representación del PJ en el Congreso. Por el momento, la única lista “presentada” es la que encabeza Emir Félix, acompañado por los intendentes Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Matías Stevanato (Maipú).

En un gesto hacia el kirchnerismo, la intendenta de Santa Rosa anunció este miércoles que pone su banca a disposición “para lograr la unidad” del PJ, lo que permitió reanudar el diálogo entre ambos sectores.

Para cerrar, Fernández Sagasti recalcó que “sigue abierta al diálogo, y más aún con compañeros”. Sin embargo, advirtió que, si los intendentes “no ceden”, se verá obligada a “construir un espacio amplio para que Cornejo tenga oposición a nivel provincial y Milei a nivel nacional”.