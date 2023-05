Sin nombrarlo, Alberto Fernández trató de “energúmeno” a Milei y pidió “no entregar el país a mentirosos”

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que “el Estado, cuando está presente, le resuelve los problemas a la gente” y sostuvo que tiene que ser así porque “el mercado no todo lo arregla”.

Al inaugurar el primer Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de Santa Rosa, capital de La Pampa, en un acto que compartió con el reelecto gobernador de esa provincia, Sergio Ziliotto, el mandatario celebró que “es un día de fiesta en Argentina cada vez que se vota, cumpliendo 40 años de democracia”, en referencia a las elecciones de ayer en La Pampa.

Fuertes críticas a la oposición y a Milei sin nombrarlo

Sobre las elecciones presidenciales de este año pidió que “no le entreguen el país a un mentiroso” y “no le crean a los que dicen que van a resolver la inflación en cinco minutos”.

“Ahora hablan de quitarles derechos y lo dicen con total desparpajo, no quieren que se paguen indemnizaciones por despido, que haya sindicatos” enumeró, y añadió: “Ya vieron lo que hacen cuando llegan al gobierno”.

Fernández subrayó que “un país se hace abrazando a los que menos tienen” y “amparando al que necesita ese auxilio”.

“Aprendimos que donde hay una necesidad hay un derecho”, concluyó.

Sin nombrar a Milei, también lo atacó en su discurso: “Ha aparecido un personaje que dice barrabasadas, quiere privatizar las calles de las ciudades, le quiere dar libertad a cada uno para que venda sus órganos y vivir de ese dinero, que dice que hay que derrumbar el Banco Central, dolarizar la economía, y nos quieren hacer creer que es el nuevo personaje que la política hace asomar en la Argentina”, expresó el mandatario.

Luego agregó: “Cada vez que su gente, sus representantes en las provincias se presentan, representan lo que objetivamente son. Sin embargo el imperio mediático hace lo imposible por mostrar a ese energúmeno en un lugar preponderante de la política argentina”, se quejó Alberto Fernández.

Respuesta de Milei

El precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, no tardó en responder a los ataques del presidente y publicó un contundente mensaje en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, escribió: “Alberto Fernández no se confunda, no soy amigo de los ricos, lo soy de la generación de riqueza que saca a los países de la pobreza, no como ustedes que son tan amigos de los pobres que sólo logran multiplicarlos”.

Luego agregó: “Nosotros queremos hombres libres mientras ustedes quieren esclavos”.

Celebró el triunfo del oficialismo en La Pampa

Fernández calificó al mandatario provincial de “extraordinario” y dijo que “tiene a un Presidente que lo ha visto trabajar y vio lo mucho que hizo”, lo felicitó por “un gran triunfo” y puntualizó que los pampeanos “han sabido elegir muy bien”.

Además, resaltó que el Gobierno nacional invirtió “más de 2.000 millones de pesos en infraestructura del cuidado”, y en este caso de trata del “primer centro territorial de cuidado de políticas de mujeres, género y diversidad”.

“Es el primer socorro a las víctimas de violencia de género, un problema que aún persiste en una sociedad patriarcal”, indicó el jefe de Estado, y aclaró que “esto no es un gasto, esto es inversión, para que la sociedad viva mejor”.

“Siempre me escucharán decir que soy el más federal de la Argentina”, al “pensar un país federal, con obras, obras hidráulicas, viviendas, rutas, colegios, centros de infancia”, sostuvo Fernández.

El mandatario resaltó la atención dada al Norte Grande, que “ahora es atractivo porque tiene litio, cobre, ganadería, agricultura, pero estuvieron años abandonados”.

Anunció que el mes próximo irá a Chaco a inaugurar “un acueducto que dará agua a más de 450.000 chaqueños” y contó que esa obra estuvo paralizada “porque el gobierno de (el expresidente Mauricio) Macri destinó esos fondos para el Paseo del Bajo” en Puerto Madero.

“Son dilemas que no tenemos y ellos sí, que resuelven en perjuicio de los que menos tienen”, sostuvo.

Además, se pronunció por “abrir universidades en todos lados, para que no tengan que viajar” los estudiantes, y contrastó las “167 obras sobre universidades en marcha” cuando en el gobierno anterior “hicieron una sola”.