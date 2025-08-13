13 de agosto de 2025 - 22:35

Sergio Massa confirmó que no será candidato en las Elecciones Legislativas de octubre

El excandidato presidencial cree que “ayuda más desde afuera de la pelea”, y este miércoles le dio la noticia a su entorno.

Sergio Massa reapareció y pidió la unidad del peronismo.

Los Andes | Redacción Política
Sergio Massa decidió no competir en las Elecciones Legislativas del 26 de octubre. El líder del Frente Renovador optó por no integrar las listas, aunque trabajará para que referentes de su espacio tengan representación en el armado del peronismo.

En los últimos días, era una de las incógnitas que había alrededor del armado de listas en la Provincia de Buenos Aires, las cuales tienen fecha de cierre el próximo 17 de agosto. A nivel nacional se van a renovar un total de 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado.

Finalmente, Massa le comunicó este miércoles a todo su entorno que “no será parte”. Según indicaron a Noticias Argentinas fuentes del sector, Massa tiene pensado “seguir colaborando con la unidad del peronismo” pero mantendrá el perfil bajo y no competirá por una banca en el parlamento.

Desde su espacio manifestaron a esta agencia que el tigrense está “contento” de que desde todos los sectores le pidieran que sea candidato. Sin embargo, el ex candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) cree que “ayuda más desde afuera de la pelea”.

Entre los espacios que lo solicitaron no se encuentra el del dirigente Juan Grabois, de Patria Grande. El massimo y Grabois habían protagonizado una interna ante las aspiraciones del dirigente social de ser candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, por lo que, con el tigrense fuera de la pelea, esa disputa quedó desactivada.

