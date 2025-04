Reapareció Sergio Massa y llamó a contribuir a la unidad del PJ: "Que no haya egos ni caprichos"

En cuanto al debate interno por el calendario electoral en la provincia de Buenos Aires, Massa explicó: "No sé si es con concurrencia o desdoblamiento posterior o anterior, antes de esto hay que resolver un paso previo: ¿hay o no hay vocación política de construir algo colectivo? ¿Es en unidad o no? ¿Es representante de un sistema de valores distinto al de este gobierno? ¿si o no? Después discutamos la táctica".