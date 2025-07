Sandra Pettovello habló de las próximas elecciones en Buenos Aires, "comedores fantasmas" y "extorsión"

Pettovellos se refirió así a las cifras positivas de inflación - 1,6% en junio- y el descenso de la pobreza - 31,7% durante el primer trimestre de 2025-. Además, la funcionaria destacó que no hubo un estallido en el Conurbano al inicio del gobierno de Milei porque, según dijo, "redirigimos en el presupuesto el dinero que se le daba a los gerentes de la pobreza, y que se los daba el Gobierno, y se lo dimos a la gente, sacamos a los intermediarios ".

Juan Grabois había dicho sobre Sandra Pettovello: “Lo que no entiende es que garantizar los derechos alimentarios de las familias humildes es una obligación constitucional”. Ahora, la ministra despejó las críticas.

Juan Grabois sobre Sandra Pettovello “Lo que no entiende es que garantizar los derechos alimentarios de las familias humildes es una obligación constitucional”.

En ese marco, la ministra habló de la denuncia sobre que Capital Humano había "guardado" cinco toneladas de alimentos en depósitos. "Los que me estaban denunciando a mí y los que hacían estas operaciones mediáticas eran los que querían esa comida que habían comprado y la utilizaban para extorsionar a la gente. La querían porque creían que eran los dueños de esos alimentos", precisó.

Embed "Había un pole dance en uno de los comedores fantasma"



La ministra Sandra Pettovello se refirió a las irregularidades detectadas en el informe de la SIGEN



En #MásVerdad con @trebuquero pic.twitter.com/guXHF3TRfH — La Nación Más (@lanacionmas) July 16, 2025

También se refirió a los "comedores fantasma". "Había 44.000 comedores en el Renacom, que el 70% no habían sido validados nunca, había direcciones que no correspondían, había pool dance en uno de los lugares, taller mecánico...", cuestionó Pettovello.

Además, Pettovello señaló que las marchas habían disminuido, en parte, porque el Ministerio había desfinanciado a los gerentes de la pobreza, porque eran "las herramientas que utilizaban para traerlos a marchar y utilizarlos políticamente". "Era el miedo también que tenía la gente de que le quitaran un bolsón de comida por no ir", resaltó.

Embed "El kirchnerismo dejó hambre, 70% de pobreza entre niños y adolescentes".



La ministra de Capital Humano Pettovello destacó las políticas sociales del Gobierno y las medidas tomadas contra los "gerentes de la pobreza".



En #MásVerdad con @trebuquero. pic.twitter.com/Biz9ARy5w3 — La Nación Más (@lanacionmas) July 16, 2025

Luego mencionó que recibió presiones de "distintos poderes" apenas asumió en el Ministerio. Sobre este tema, denunció: "Cuando yo vine a este Ministerio, empecé a descubrir estas cuestiones de gente que había estado en el Gobierno y que todavía tenía poder porque tenía gente metida adentro del Ministerio, y ellos se manejaban con otras lógicas".

Y manifestó: "En toda la administración había una lógica de extorsión y de, en lugar de diseñar una política pública por el bien de la sociedad, buscar mediante una política pública, hacer un negocio y tener una mordida. "Esto atravesaba a todo el Estado", agregó.

Embed Hay que hacer una reforma laboral para adaptarse al futuro del trabajo. Tremenda definición de la ministra Sandra Pettovello sobre a dónde quiere ir el gobierno del presidente Milei. @JMilei @SPettovelloOK pic.twitter.com/TGeJHeCMo0 — Juan Gabriel Flores (@juanfloreschaar) July 16, 2025

Consultada sobre si las personas bajo los grandes cargos de la gestión anterior, puntualmente Cristina Kirchner, podían desconocer eso, la ministra apuntó que "era difícil que no se supiera", otra vez evitó dar nombres. Sin embargo, explicó: "Está bien que uno a veces ocupa un puesto y en la enormidad que yo tengo es muy difícil que si hay una persona tendiendo un kiosko en algún lugar de mi administración, yo lo tenga que saber al minuto. Si yo me entero, no va a estar trabajando más".

En otra parte de la entrevista, la ministra señaló que el sistema previsional estaba "quebrado" y que para hacer una reforma previsional "primero y fundamentalmente hay que hacer una reforma laboral".