El rol que tuvo Hebe Casado y cómo se gestó el "inminente acuerdo" entre Javier Milei y Alfredo Cornejo

Aunque las conversaciones cotidianas las mantenían el gobernador con Karina Milei y el asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem, en los últimos meses Casado empezó a intervenir como “nexo” con Javier Milei para evitar “un teléfono descompuesto” entre las partes.

“Mi vínculo con Javier fue para eliminar el teléfono descompuesto. Hubo casos en que llegaban informaciones incorrectas o había terceros en disputa que transmitían datos erróneos. Para evitar eso, yo hablaba con Javier y Alfredo lo hacía con Karina”, comentó Casado.

La referencia a esos presuntos “terceros” apunta, según la exdiputada provincial, tanto al vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, Omar De Marchi, como a los diputados nacionales de LLA: Álvaro Martínez (cercano al dirigente del PRO) y Facundo Correa Llano (actual presidente de LLA en Mendoza).

Hebe Casado Hebe Casado celebró la victoria de La Libertad Avanza. Hebe Casado

Es de público conocimiento las diferencias políticas que mantienen Cornejo y De Marchi, sumadas a la disputa interna que protagonizó Casado con el sector del exintendente de Luján de Cuyo, en su lucha por quedarse con el sello del PRO en Mendoza.

A esto se suman las intenciones que ambos dirigentes tenían de lograr un acuerdo con Milei. Todo parece indicar que esa pulseada la terminará ganando Cornejo. Ahora habrá que esperar qué decide hacer De Marchi y su grupo político una vez que se concrete la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza.

El anuncio del frente y la afiliación de Casado a LLA

Todo indica que el anuncio formal se realizará antes del 7 de agosto, fecha límite que estableció la Cámara Nacional Electoral para la inscripción de frentes que competirán en las elecciones de octubre. “El gobernador es quien va a anunciar el nombre del frente”, adelantó Casado.

Además del nombre, restan definir otros detalles, como el color que identificará a la alianza y la conformación de las listas para los comicios del 26 de octubre.

Facundo Correa Llano Hebe Casado y Facundo Correa Llano participaron del mismo acto oficial pero ni se miraron. En el medio, el ministro de la Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

El anuncio será acompañado finalmente por la afiliación formal de Casado a “las fuerzas del cielo”. Según explicó la vicegobernadora, su ingreso a LLA se demoró por las negociaciones que mantenía Milei con Cornejo.

“Milei me pidió que me afiliara a La Libertad Avanza, pero dejamos todo en stand by hasta tener certeza de si íbamos juntos o no en esta elección. Una vez que se firme el acuerdo, voy a estar afiliada. Esto fue para evitar una situación incómoda si terminábamos yendo por separado”, sostuvo.

La médica inmunóloga se desafilió del PRO a mediados de mayo con la intención de sumarse a LLA. Aunque firmó una ficha de afiliación, aún no ha sido aceptada formalmente por el presidente del partido, Facundo Correa Llano. Desde entonces, Casado se mantiene en una condición de “apartidaria”.