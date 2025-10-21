Un operativo con drones de la Policía de Mendoza permitió ubicar y rescatar a un hombre que se había perdido en una finca de Las Violetas, en Lavalle.

Salió a caminar, se perdió en una finca de Lavalle y lo encontraron con drones de la policía

Un operativo con drones de la Policía de Mendoza permitió ubicar y rescatar a un hombre que se había perdido en una finca de Las Violetas, en Lavalle. Gracias a la coordinación entre los operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y el personal policial en tierra, el rescate se realizó de manera rápida y segura.

La Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) desplegó sus equipos tras recibir la alerta sobre la desaparición de un hombre en la zona de calle Carril Costa de Araujo. Los drones comenzaron a sobrevolar el área rural, con el objetivo de rastrear sectores de difícil acceso y visibilidad.

image Salió a caminar, se perdió en una finca de Lavalle y lo encontraron con drones de la policía Ministerio de Seguridad Luego de una hora de búsqueda aérea, los operadores lograron detectar la silueta de una persona caminando entre la maleza, a unos dos kilómetros del punto de despegue. Inmediatamente se coordinó la intervención del personal en tierra, que llegó hasta el lugar y asistió al hombre, quien se encontraba en buen estado de salud.

El procedimiento destacó por la eficiencia en el uso de la tecnología, la coordinación entre las distintas áreas operativas y la respuesta inmediata ante una situación de emergencia.