RTO: tras los reclamos, el Gobierno insistirá en la ampliación de los plazos de vigencia

A raíz de la situación económica crítica a nivel provincial y nacional, sumado a las quejas de una buena porción de conductores de la provincia, el Gobierno provincial informó que se solicitará nuevamente ante el Consejo Federal de Seguridad Vial que el plazo de vigencia de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) sea mayor al actual, que es de un año. La reunión del organismo, que se celebra cada 4 meses, se llevará a cabo la semana que viene en la provincia de Misiones.

“En el marco de la ley nacional, y una reglamentación vigente en todo el país, Mendoza ha planteado ante el Consejo Federal de Seguridad Vial la necesidad de modificar la resolución y ampliar plazos para la Revisión”, expresaron desde la secretaría de Servicios Públicos, quienes dejaron en claro que cualquier modificación que pueda llegar a hacerse fuera de la órbita nacional, tal como solicitó el Pro en un proyecto de ley, por ejemplo, “dejaría a Mendoza con obleas que no servirían para circular en otras rutas y caminos del país”.

Desde la cartera que dirige Natalio Mema sostuvieron que no es la primera vez que la provincia solicita un cambio en la reglamentación vigente, sino que marcaron que la primera presentación se realizó ante el Consejo a comienzos de año; y se reiteró en dos ocasiones más: en junio en la asamblea que se realizó en Catamarca; y en septiembre en la asamblea que tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Respecto a los plazos de vigencia, manifestaron que no se especificaron plazos: “Las modificaciones están planteadas en general, veremos que avances tenemos después de parte de la Agencia Nacional”.

Cuestión de plazos

Recordemos que en Mendoza, la RTO se debe realizar en todos los autos que tienen 3 años o más de antigüedad; mientras que en las motos, se debe hacer desde 2 años de patentada o más. En tanto, la vigencia de la oblea es de 1 año.

No obstante, una de las posibilidades que entienden desde el Gobierno que podría mejorar la actual implementación de la RTO es que la vigencia de la oblea, al menos para los vehículos nuevos (de 3 a 7 años de patentados) sea cada dos años, tal como rige la ley a nivel nacional. Eso estará plasmado en la solicitud que se entregará la semana que viene.

De hecho, según el sitio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, establece los siguientes plazos de renovación de la RTO: para las motos, todos los años; pero para los vehículos de uso particular, hay un cambio sensible respecto a cómo es en Mendoza, ya que desde los 3 hasta los 7 años de antigüedad, la renovación es cada 2 años.

Es decir que, si hubiese un cambio, el propietario de un vehículo de uso particular lo haría al año 3, 5 y 7 de patentado. Luego, seguiría la renovación anualmente, como rige para todos los vehículos de más de 7 años de antigüedad.

Más de la mitad de los vehículos tienen oblea

Por otro lado, Eduardo Toranzo, vicepresidente de la Cámara de la RTO, sostuvo a radio Mitre Mendoza que se pretende cerrar un año con aproximadamente un 55% de vehículos con la RTO realizada y, por ende, en condiciones para circular.

Sobre este número, manifestó que si bien puede sonar poco, si se compara con “provincias que son modelo en RTO, ellos están en un 65% de obleas realizadas de acuerdo al parque verificable. No estamos muy lejos de ese número, y solo llevamos un año y medio de concientización”, agregó.

Para Toranzo, el resto del parque automotor que debería ser verificable “es un porcentaje que está en concesionaria de autos, otro está en el campo, y también están los vehículos que no están bien mantenidos con las cuestiones mínimas para poder circular y que son vehículos que hay que terminar regularizando a través de fiscalización y control en diferentes puntos de la provincia”, agregó.

Críticas al Pro

Por otro lado, el vicepresidente de la Cámara de la RTO apuntó contra el proyecto del legislador del Pro, Gustavo Cairo, que busca dotar de más tiempo de vigencia de las obleas otorgadas. En términos generales, el proyecto propone que se realice cada cinco años en el caso de los vehículos con menos de diez años de antigüedad, y tres para los que superan la década de circulación.

“Me preocupa muchísimo que personas como Cairo o cualquiera que presente un proyecto sin primero estudiar, leer, analizar, preguntar, consultar, teniendo en cuenta que no pueden hacer una modificación sobre una ley nacional en la provincia de Mendoza, eso está en otro ámbito, no se puede modificar ni replantear algo como lo que plantea. Termina siendo un tema político de campaña y termina confundiendo a la sociedad y no termina dejando con claridad un trabajo de un año y medio que viene haciendo el gobierno de Mendoza”, agregó.