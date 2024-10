Polémica en puerta: cuántas multas se hicieron por no tener la RTO al día y cuántos vehículos tienen hecho el trámite

El Gobierno provincial determinó este martes el incremento de un 30% a 35% en los valores de los trámites de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), lo que volvió a generar controversia en distintos sectores. Por un lado, al poner en relieve quejas por parte de la cámara que nuclea a los empresarios sobre el accionar del Gobierno en este tema; un Poder Ejecutivo que defiende el sistema y que asegura que hay controles y multas por la RTO.

Desde las cámaras que nuclean los centros de RTO, asistieron a la Legislatura con el objetivo de presionar para que modifique la ley y que las sanciones a quienes no tienen la inspección al día sean “más graves”.

Según aseguran, la cantidad de mendocinos que ha hecho el trámite ha bajado considerablemente; y agregaron que la gente prefiere “pagar la multa que hacer el trámite”, ya que se considera falta leve esta sanción. Para un automovilista, es 3 veces más caro hacer el trámite de la RTO que la multa, esgrimen los empresarios.

Multas por no contar con la RTO

Mientras tanto, en el Ministerio de Seguridad salieron a mostrar datos, y si bien no quisieron polemizar con los empresarios, que han sugerido que no se está realizando una fuerte campaña de controles para “obligar” al automovilista a cumplir la ley, informaron que el 27,8% de todas las actas viales que se realizaron en la provincia han sido por no contar con la RTO vigente. “Se han aumentado bastante no sólo los controles, sino también la exigencia de la RTO”, acotaron.

En este sentido, se realizaron con fecha actualizada a este 1 de octubre, 20.283 multas por no tener la RTO, de un total de 72.814 actas viales confeccionadas.

Pocos vehículos en los talleres

Lo cierto es que es preocupante la cantidad de inspecciones que se han realizado hasta la fecha. Desde el área de Seguridad Vial de la provincia destacaron que hasta agosto del 2024, se realizaron unas 80.000 RTO, en un parque automotor de Mendoza que registra unos 890.000 vehículos (con datos a diciembre del 2023).

De esa cantidad, hay que descontar los vehículos 0 km, que no deben efectuar revisión técnica durante 36 meses. En este sentido, en los últimos 3 años los patentamientos han sido de alrededor de 44.000 vehículos, lo que deja al parque automotor “exigible” de RTO a 846.000 (que a su vez una buena porción realiza la inspección cada dos años). Al margen de este último dato, y pasando en limpio, de ese universo de vehículos, en 2024 sólo hizo la RTO casi el 10%.

La expectativa del Gobierno, y de los dueños de las empresas de RTO, es el dato de fines del 2023: sólo en diciembre más de 50.000 vehículos pasaron por los talleres de RTO, y se llegó a los 205.000 vehículos con revisión técnica realizada. De esta forma, esperarían un nuevo “boom” de automovilistas y motociclistas agolpados en los talleres, antes de la nueva actualización de los montos, que se dará seguramente el 1 de enero del 2025 con la aplicación de la ley impositiva.

Presión a la Legislatura

Este lunes, la Bicameral de Seguridad recibió al presidente de la Cámara de RTO, Fabricio Belardinelli, quien planteó que si bien tienen los talleres en regla respecto a la infraestructura, en Mendoza no está tipificada la sanción en la ley, por lo que automáticamente pasa a ser una falta leve no contar con la revisión de la RTO al día.

“Hoy la gente prefiere pagar la multa a hacer la revisión de RTO”, señaló Belardinelli; y agregó que esta situación “perjudica a los empresarios del sector”.

De hecho, la lógica del empresario es la siguiente: por ejemplo, realizar una RTO de un auto, cuesta $31.041 a partir de hoy, mientras que la multa por no contar con la RTO es de $12.700; y si la misma se paga con descuento (si se cancela dentro de los tres días hábiles posteriores al acta labrada) la misma pasa a ser de $7.620.

Valores de las multas en Mendoza

En tanto, amplió Belardinelli: “Calculamos que en diciembre verificaremos entre 90.000 y 100.000 vehículos, es decir, un 20% del parque automotor de Mendoza”, aseguró.

En tanto, el presidente de la Bicameral de Seguridad, Germán Gómez, se mostró preocupado por la situación de los siniestros viales en Mendoza, pero evitó pronunciarse de acuerdo a si buscarán o no elevar las sanciones por no tener la RTO.

“Lo estamos evaluando, estamos viendo que se ha hecho en otras provincias. Es difícil la respuesta de saber cómo salimos de esta situación compleja que va ligada a lo económico. Hay casos en otras jurisdicciones donde, si te hacen una multa por no contar la RTO, uno puede pagarla sólo con la condición de contar con la RTO hecha, porque si no, la persona paga la multa pero sigue en infracción”, comentó.

En este sentido, sostuvo que hay que analizar todo esto “en un contexto muy complejo y muy difícil por el que atraviesa la Argentina, sobre todo Mendoza, atado a lo económico, y no es fácil lograr una solución metiendo más presión económica a la gente, que ya está bastante mal por diversas circunstancias del país”, razonó.

Cuánto cuesta hacer la RTO a partir de hoy

Motos hasta 300cc: hasta $11.525 (75 UF + IVA incluido).

Motos de más de 300cc: $21.052 (137 UF + IVA) incluido.

Autos : $31.041 (202 UF + IVA incluido).

Camionetas : $34.114 (222 UF + IVA incluido).

Camiones: $42.259 (275 UF + IVA incluido).

La posición de la Cámara de RTO

Por otro lado, el representante de la Cámara dijo ante los diputados que “no existen estadísticas en Argentina sobre la relación que hay entre muertes en accidentes viales y falta de RTO” y que “el 40% de los rechazos de vehículos en RTO es por frenos deficientes, que tiene su correlato en la capacidad y velocidad de frenado al enfrentar un siniestro vial”. Le siguen luces, tren delantero y amortiguadores.

Opinó, además, desde la entidad, que “redituaría a la provincia hacer un esquema de tasas incluyendo un canon directo que no pase por la Nación. Se puede proponer, también, que la policía pueda hacer operativos conjuntos con Seguridad Vial, para poder verificar las infracciones a la Ley”.

En la misma línea planteó la posibilidad de realizar campañas de prevención “para que no se considere un impuesto más sino como algo fundamental para evitar accidentes”.

Se recordó también, que la Superintendencia de Seguros de la Nación reglamentó que desde el 17 de enero del 2024 la RTO “es parte de la documentación exigible de parte de las compañías de seguro” y que esa situación “podría mejorar la aceptación por parte de los conductores de realizar los controles exigibles en la revisión técnica”.

Además, indicaron que este sistema funciona en gran parte del mundo y en todas las provincias argentinas pero en Mendoza, “hay muchos vehículos de mucha antigüedad, y no obstante es una de las provincias donde más cuesta concientizar sobre la necesidad de cumplir con la verificación”.

Los diputados y senadores que integran la Bicameral de Seguridad seguirán profundizando en el tema en próximas reuniones.