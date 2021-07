Roberto Macho, el gremialista que incomoda a sus pares

Las paritarias estatales se encuentran en un momento clave, ya sea por acuerdo o por decreto, la reunión de revisión de junio llega a su fin. Mientras algunos gremios salieron ayer a las calles a protestar pidiendo una mejora salarial, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) firmó en las últimas horas del jueves el incremento salarial.

Ya había sucedido a fines del 2020, cuando el Gobierno provincial ofertó el 20% en tres tramos más el bono de $54.000 a pagar en 12 meses y el titular de ATE, Roberto Macho, era uno de los primeros en abrochar el acuerdo. Algunos sindicatos lo miran con desconfianza y hasta lo tildan de traidor. Él se defiende asegurando que “no esconde” las propuestas salariales.

Al margen de las confrontaciones entre gremios, hay algunos datos que ponen en relieve la relación del Secretario General de ATE con el Gobierno provincial. En las dos negociaciones salariales, fue uno de los primeros en estampar la rúbrica.

“El acuerdo llega a lo que esperábamos porque impacta en ítems. Entonces el impacto en el bolsillo de los trabajadores es del 45%”, se defiende. Otros dudan, y cargan las tintas con reclamos que se escucharon en la marcha del viernes a la mañana. “Hay trabajadores de la salud que estaban muy enojados porque no los consultaron”, comentaron.

El titular de ATE Mendoza, Roberto Macho rechazó de plano al aumento del 7% ofrecido por el gobierno de Mendoza para el sector. Yemel Fil | Sitio Andino

Para Macho “es imposible” porque las planillas de simulación estaban “en todos lados” desde “el miércoles a la noche hasta el jueves en la tarde y votó más del 70%”. Aclaró que “Guardaparques lo rechazó y estamos preparando la pelea por ellos”.

Una relación que prometía tensión con el Gobierno

Hay que recordar que el vínculo entre ATE y Rodolfo Suárez parecía que no iba a ser fluido luego de aquel escrache en la Plaza España en 2019, cuando el actual Gobernador se despedía de la gestión municipal de la Ciudad de Mendoza.

Sin embargo, luego de un 2019 difícil por la pandemia, en el 2020 empezaron las negociaciones salariales. Roberto Macho, quien lleva 10 años dentro de ATE, con media docena al frente de la conducción, fue uno de los primeros en firmar el acta, en un diciembre caluroso.

“Las cuestiones salariales se deciden con los trabajadores; si ellos se acercan, yo lo presento a los trabajadores. El dirigente no puede elegir el sueldo, ellos deciden”, asegura a Los Andes.

Los sindicatos se concentraron en el kilómetro 0 en contra de la propuesta salarial del Gobierno. Ignacio Blanco / Los Andes

En aquel momento, con Sebastián Henríquez apartado del cargo al frente del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), se metió en la negociación lo que le valió la desconfianza de sus pares. Aseveran que siempre tuvo intenciones, a través de ATE Educación, de fortalecer la estructura dentro del universo de docentes y no docentes. Finalmente, el SUTE no firmó y recibió el aumento por decreto.

Durante la reunión de revisión que estaba prevista para junio y a la cual convocó el Gobierno, los reclamos no tardaron en llegar sobre “la burla” que representaba el 5% inicial. Luego llegó la mejora que para muchos seguía “estando lejos del 45%” que reclamaban los gremios. El bono de $54.000 no era considerado en las cuentas sindicales y por eso las posiciones no se acercaban.

Mientras sindicatos de salud como Ampros, el propio SUTE, Judiciales y otros rechazaron la propuesta del 29% (9 puntos extra a los 20 acordados a principio de año) con la posibilidad de ajustarlo en noviembre, Macho firmaba.

Los sindicatos se concentraron en el kilómetro 0 en contra de la propuesta salarial del Gobierno. Ignacio Blanco / Los Andes

“Se termina transformando en un vocero del Gobierno, pero no nos sorprende porque en los días previos daba la impresión de estar buscando aceptación. ATE tiene algo más verticalista y menos democrático”, largaron desde un sindicato que se movilizó por el centro mendocino el viernes feriado.

Para el líder de ATE, la mirada es otra porque “yo vengo de extracción social, tengo ideología pero no pertenencia partidaria” y recuerda los conflictos con el Partido Obrero que terminaron con la salida de Raquel Blas hoy en Sitea. Y desde ese frente, junto a Víctor Dagfal, pujan por afiliados de la salud que están fuera de la órbita de Ampros.

“Yo -dice- no escondo la propuesta, otros no la bajaron a las bases” y la confrontación no tiene muchos más matices por los que discutir. Lo cierto es que el Gobierno provincial acordó con ATE, como en el tramo final del 2020 y pule el decreto para dar el incremento a otros sindicatos la semana próxima.

Noviembre los volverá a reunir cara a cara, seguramente a Roberto Macho lo seguirán mirando con desconfianza sus pares. “Si un gremio como ATE crece exponencialmente, es porque no hacemos mal las cosas”, se jacta el sindicalista.