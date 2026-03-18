Ricardo Mansur desmintió el cierre de la maternidad del Hospital Saporiti y criticó al ministro de Salud

El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur , aseguró que la maternidad del hospital Carlos Saporiti continuará funcionando y desmintió las versiones sobre un eventual cierre del servicio.

Qué harán los senadores por Mendoza con el importante aumento de sus dietas

Es ley: ciudadanos podrán aportar filmaciones como prueba de infracciones viales en Mendoza

El jefe comunal realizó el anuncio luego de mantener una reunión con las autoridades del hospital, en medio de la preocupación que generaron en el departamento las recientes declaraciones del ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero.

“A los vecinos del departamento quiero llevarles tranquilidad: la maternidad del hospital Saporiti no se cierra ”, afirmó Mansur.

El intendente explicó que el encuentro se realizó con el director del hospital, Francisco Boato; la subdirectora Magali Cozzari; y el médico Julio Puglio Sánchez, con el objetivo de definir la continuidad del servicio.

Tras esa reunión, detalló el esquema de funcionamiento que tendrá el área de maternidad.

“Se va a seguir atendiendo a todas las vecinas que así lo requieran, de lunes a viernes en el hospital durante el turno mañana”, indicó.

Además, las intervenciones quirúrgicas estarán organizadas en días específicos.

“Se van a programar las cesáreas los días lunes y martes”, precisó.

Según explicó Mansur, el servicio continuará prestándose bajo las Normas CONE (Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales), que establecen requisitos técnicos y de seguridad para las maternidades.

El jefe comunal también señaló que se trabajará en fortalecer las redes de derivación para aquellos casos que requieran prestaciones que no puedan realizarse en el hospital de Rivadavia.

En esas situaciones, las pacientes serán trasladadas al Hospital Perrupato de San Martín.

“Se van a mejorar las redes para cuando no tengamos los servicios para cumplir con quien lo necesita, sea trasladada al hospital Perrupato de San Martín, como se hace actualmente”, explicó.

Según indicó, ese mecanismo ya se aplica en determinados casos y permite garantizar la atención de las pacientes cuando se requieren servicios de mayor complejidad.

Críticas al ministro Montero

Durante su mensaje, Mansur también expresó su malestar por las declaraciones del ministro de Salud, Rodolfo Montero, que habían generado inquietud en la población.

El intendente consideró que esos dichos provocaron una preocupación innecesaria en el departamento.

“Lamentamos las tristes declaraciones del ministro Montero, que han alterado a nuestro pueblo y lo han preocupado”, afirmó.

El jefe comunal cuestionó además la formación profesional del funcionario provincial.

“Es un economista que no entiende de esta área y lanzó una noticia que generó alarma innecesaria”, sostuvo.

Según Mansur, la discusión pública sobre la continuidad de la maternidad generó inquietud entre los vecinos, por lo que decidió salir rápidamente a aclarar la situación.