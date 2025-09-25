25 de septiembre de 2025 - 17:42

Ricardo Alfonsín busca ser diputado nacional y su curiosa campaña en modo cine es furor: "¿Qué haces, muñeco?"

El hijo del expresidente argentino confirmó su gira por el mar. Mar del Plata, San Bernardo, Pinamar y Villa Gesell, entre otras. Sin embargo, sus videos en las redes ya captaron la atención.

La campaña política de Alfonsin es furor por su contenido audiovisual. &nbsp;

La campaña política de Alfonsin es furor por su contenido audiovisual.

 

Ricardo Alfonsín lanzó su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires con su espacio Proyecto Sur. Su vuelta al ruedo electoral llegó con una propuesta que sorprende por su estilo: spots de campaña con estética retro, humor y un sello personal que ya se volvió viral.

Bajo la guía de sus hijos, el hijo del expresidente eligió una estrategia visual poco común en la política argentina, pero que llama la atención de varios. El candidato apuesta a una comunicación distinta, con videos de bajo presupuesto pero cuidados en lo estético.

Las publicaciones recuerdan a las películas de Wes Anderson y lo muestran cercano en cada recorrida bonaerense.

Sus hijos Lucía y Titico al mando de los videos virales

La idea lleva la impronta de sus hijos Lucía, actriz, y de “Titico”, cineasta, quienes le suman un tono descontracturado y guiños visuales para explicar desde cómo se utiliza la Boleta Única de Papel hasta pasajes de su campaña en el interior.

El arranque de cada video con la frase “¿Qué haces, muñeco?” ya se convirtió en marca registrada. Alfonsín la utiliza en escenas que van desde simular un cambio de neumático hasta atender un teléfono para resolver dudas sobre el voto.

La apuesta apunta a reforzar valores democráticos y sociales -apoyo al Hospital Garrahan, la educación pública y la defensa de derechos- frente a lo que describe como una deriva autoritaria del actual Gobierno. Incluso, aseguró que la administración de Milei “le pega a los jubilados”.

Ahora, en su último anuncio con piluso, binoculares y sombrilla, confirmó que se va al mar a hacer campaña.

La gira proselitista la iniciará en Chascomús el próximo martes 30 de septiembre y continuará el miércoles 1 de octubre con un raid por Santa Teresita, Mar del Tuyú, San Bernardo, Pinamar y Villa Gesell. El jueves 2 el tour recalará en Mar del Plata y finalizará al día siguiente en Necochea.

