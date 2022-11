Cumbre en el PRO: “Nuestros candidatos a presidente son Larreta, Bullrich y Vidal”

El expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la titular del PRO Patricia Bullrich mantuvieron en la mañana del martes un encuentro en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires para bajar la tensión, después de las diferencias públicas por las candidaturas de cara a las elecciones PASO de 2023. Y fue Cristian Ritondo, presidente del bloque de Diputados, quien al finalizar dio una declaración de unidad: “Hoy nuestros candidatos a presidente hoy son Rodríguez Larreta, Bullrich y Vidal”.

Bullrich, seguida por Macri, fueron los primeros en llegar a la cita en el NH Plaza de Mayo. La presidenta del partido habló con ironía cuando le consultaron por las tensiones de las últimas semanas: “¿Para ustedes quién va a ganar el Mundial?”. “¿Viene a ejercer el rol de líder?”, le repreguntaron. “El rol que tenga que ejercer”, acotó.

Rodríguez Larreta y la diputada nacional María Eugenia Vidal ingresaron sin hacer declaraciones. Mientras que el diputado nacional Diego Santilli, con gesto adusto, atinó a decir: “Hemos tenido mejores semanas, estamos preparados para gobernar pero lastiman estas cosas, tenemos que tratar de tener más tranquilidad”, según recogió Infobae.

Cumbre del PRO: Cristian Ritondo, Federico Pinedo, Patricia Bullrich, Humberto Schiavoni y Diego Santilli. (PRO)

Al final del desayuno, el diputado nacional Cristian Ritondo habló con la prensa y confirmó que los tres postulantes del PRO a presidente en 2023 son Rodríguez Larreta, Bullrich y Vidal, dejando de lado al exmandatario nacional Macri.

“Hemos establecido un mecanismo de coordinación entre los precandidatos del PRO que evite tensiones innecesarias”, señaló.

También leyó un comunicado contra las políticas del ministro de Economía, Sergio Massa.

Días atrás, la presidenta del PRO hizo notar su malestar ante la intervención de Macri para calmar los ánimos en la mesa chica del PRO porque, dejó trascender, los cuestionamientos sobre los modos de declarar no pueden ponerles fin a las discusiones sobre temas de fondo.

Vale recordar que el nuevo choque con Rodríguez Larreta se desató a partir de un video que se filtró sobre el momento en el que ella increpó al jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, por acusarla públicamente de ser “funcional al kirchnerismo”.

“No me crucés más por la tele porque la próxima te rompo la cara, conmigo no se jode, te lo aviso”, le dijo Bullrich. Los términos del debate cambiaron, no sólo por la prematura carrera presidencial sino también por las apuestas para la sucesión en la Ciudad.

El comunicado del PRO: “Honda preocupación por la situación económica "

Massa no se está haciendo cargo de los cambios necesarios y ya hemos advertido y reiteramos que está construyendo una bomba hacia el futuro. Ratificamos nuestro compromiso por la unidad del PRO, y de Juntos por el Cambio para garantizar la transformación que el país necesita. Hemos establecido un mecanismo de coordinación entre los precandidatos del PRO que evite tensiones innecesarias.