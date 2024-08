Resurgen los comentarios machistas e insultos contra mujeres que publicó Fernández antes de ser presidente

A raíz de la denuncia por violencia de género realizada por la exprimera dama, Fabiola Yañez, contra el expresidente, Alberto Fernández, en la red social X algunos usuarios comenzaron a viralizar los comentarios machistas que el exmandatario publicó en el pasado. Los tuits se dieron previo a que Fernández sea electo titular del Poder Ejecutivo nacional. Según trascendió, en ese momento denigraba a las mujeres y hasta las insultaba.

Los posteos del dirigente peronista eran en consecuencia a que solía responder los mensajes de las cuentas que lo mencionaban. En uno de los casos, el cual tuvo lugar a finales de 2016, una usuaria citó un tuit de Fernández (el cual fue eliminado por el creador) y tildó al exjefe de Estado de “misógino”. De esta manera, el exjefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner le respondió el comentario y manifestó: “No sabes discernir una broma de algo serio. Sos una intolerante. Una perfecta imbécil. No por mujer, solo porque lo sos”.

Los comentarios machistas e insultos contra mujeres que publicó Alberto Fernández antes de ser presidente.

Por otra parte, según recapituló La Nación, uno de los tuits más virales ocurrió en diciembre de 2017, dos años antes de su asunción a la presidencia. El exmandatario realizó una publicación en la que calificó al escritor Federico Andahazi de “miserable que quiere competir por el boludo del año”. Una usuaria le respondió (el comentario fue eliminado) y Alberto Fernández la insultó: “Nena, no es algo que me inquieta lo que vos creas. Mejor aprende a cocinar. Tal vez así logres hacer algo bien. Pensar no es tu fuerte. Está visto”.

Al momento de la publicación, la agresión del expresidente hacia la mujer pasó desapercibida. Sin embargo, cobró repercusión cuando asumió a la presidencia, generando que muchos usuarios expresen su repudio por sus insultos.

Los comentarios machistas e insultos contra mujeres que publicó Alberto Fernández antes de ser presidente.

En tanto, a principios de 2019 -mismo año en el que fue electo presidente- Alberto Fernández respondió a un mensaje que publicó una usuaria, el cual también fue eliminado por la creadora, y la trató de “pelotuda” por una cita de otra persona.

“Si esa frase fuera cierta podrías hacerte esa pregunta, pero temo que de pelotuda te toma el que te manda esa frase. Y deberías preguntarte si no serás un poquito pelotuda en tomarla como cierta, digo”, manifestó.

Los comentarios machistas e insultos contra mujeres que publicó Alberto Fernández antes de ser presidente.

A su vez, apenas un mes después de insultar a una usuaria, el expresidente realizó otro comentario machista, el cual generó repudio en la red social. “Guardate el insulto. No puedo contestarte por tu condición de mujer, pero imaginará lo que me provocan tus palabras. Gracias”, le respondió a la cuenta, que previamente lo había tratado de “arrastrado” por subir una imagen por el 69° cumpleaños de Néstor Kirchner.

En otra ocasión, en agosto de 2018, Alberto Fernández declaró que Cristina Kirchner “no es ladrona ni corrupta”. Así, una usuaria le retrucó su comentario y él le respondió: “La hija de puta sos vos. Difamadora. Solo te trato como tratas vos. Antes de que te declares ofendida”.

Los comentarios machistas e insultos contra mujeres que publicó Alberto Fernández antes de ser presidente.

