11 de octubre de 2025 - 10:03

Recta final en la campaña: Milei prepara su recorrido en Chaco y Corrientes

El Presidente estará acompañado por su hermana, Karina Milei. También contará con la presencia de Virgina Gallardo.

Javier Milei Fuerzas VIvas
Por Redacción Política

Milei arribará al aeropuerto de Resistencia durante la mañana y será recibido por Zdero, con quien mantiene una relación política fluida. Ambos encabezarán una agenda conjunta con los candidatos libertarios locales: Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, postulantes al Senado, y Guillermo Agüero, Glenda Seifert y Marcos Pastori, aspirantes a Diputados. Chaco renovará tres bancas en la Cámara Alta y cuatro en la Cámara Baja.

El itinerario se definirá una vez que el Presidente llegue a la provincia, pero está previsto que se muestre junto al mandatario provincial en actividades de respaldo al frente electoral que los une. Fuentes locales anticipan que Milei podría aprovechar el viaje para avanzar en cuestiones institucionales con Zdero, en un contexto de consolidación política tras los comicios de mayo, cuando la coalición oficialista superó al peronismo chaqueño por más de diez puntos, con el 45,24% de los votos.

El itinerario en Corrientes

Tras finalizar su agenda en Chaco, el mandatario cruzará el puente General Belgrano rumbo a Corrientes capital. Allí hará una pausa antes de encabezar un acto en la costanera, donde planea dirigirse a sus simpatizantes con un megáfono, en un formato similar al que empleó durante su campaña presidencial. En esta actividad lo acompañará la exvedette e influencer Virginia Gallardo, quien lidera la lista libertaria en la provincia.

En Corrientes, la fuerza no selló alianzas con el oficialismo local ni con el radicalismo, por lo que competirá sola frente al PJ y otros bloques disidentes.

Los incidentes en la campaña anterior

Días antes del cierre de la campaña anterior, Karina Milei y Martín Menem suspendieron una recorrida por incidentes en la peatonal, que derivaron en detenciones. La semana pasada, un nuevo episodio agravó la situación: el local partidario de LLA en Corrientes recibió una amenaza dirigida al propio Presidente.

Javier Milei San Rafael

Díganle al falso judío que si no renuncia, él y toda su comitiva los vamos a masacrar. Las AK-47 están listas. Muerte a los infieles. Allahu Akbar”, señalaba el mensaje anónimo encontrado en la sede partidaria de la calle 25 de Mayo al 1600. El hecho fue denunciado ante la Justicia Federal por el apoderado David Moulín, quien aportó videos de las cámaras de seguridad.

