Ramón fue increpado durante una visita a una feria: “No me cabe en la cabeza que seas K”

El actual diputado nacional y precandidato a legislador provincial por el Frente de Todos, José Luis Ramón, vivió un incómodo momento este fin de semana durante una recorrida por el Mercado del Este, en Guaymallén. El fundador de Protectora fue increpado durante su visita por una persona que hizo referencia a su flamante alianza con el kirchnerismo.

Ramón estuvo el sábado en esta feria realizando una actividad de campaña junto a otros dirigentes de su fuerza política que van como precandidatos para los elecciones legislativas 2021. Llegó con un micrófono y un parlante e improvisó un show para feriantes y compradores.

Pero en un momento fue increpado por una persona que le espetó: “No puedo entender que te hayas hecho K, hermano. No puedo entender, no me cabe en la cabeza que seas K, hermano”.

“No me gusta lo que hacés, hermano, porque nos traicionaste a todos los mendocinos”, agregó el mismo individuo, a lo que Ramón respondió en un tono irónico diciendo: “Qué miedo que te tengo”.

Acto seguido, el precandidato del Frente de Todos le pidió que deje de agredir y que “aprenda a conversar” al manifestante que se fue alejando.

En las imágenes que filmó una de las personas que estaba presente en la feria se puede ver que la policía intervino en el lugar, aunque la situación no pasó a mayores.

José Luis Ramón, quien supo liderar la tercera fuerza a nivel provincial en los últimos dos comicios, rubricó semanas atrás la incorporación de Protectora al Frente de Todos para competir en las elecciones legislativas de este año. Si bien el legislador nacional aspiraba en una primera instancia a renovar su banca en el Congreso, finalmente terminó siendo precandidato a diputado provincial por la Primera Sección electoral de la provincia.