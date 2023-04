Quiénes son los dos precandidatos de Las Heras y por qué Orozco cierra el listado

La reinaguración de la plaza 2 de abril en el Barrio Municipal, fue hoy la actividad en la cual Daniel Orozco mostró la esencia de la estrategia que pretende para lo que ha sido una conflictiva interna del departamento de Las Heras. Ya resignado a la lista de unidad que intentó establecer con un precandidato único y señalado por él, ahora asegura que serán solamente dos los precandidatos, al menos por el radicalismo, y agrega que serán “de la gestión”, por lo que intenta de este modo echar por tierra algún otro precandidato que surja fuera del gabinete.

En el acto estuvieron Martín Bustos, presidente del Concejo Deliberante y el elegido por el jefe comunal para competir por su sucesión; pero también Fabián Tello, exsecretario General de la intendencia que fue “empujado” a renunciar a su puesto por Orozco y que también está lanzado a la sucesión del cargo más importante de Las Heras.

Si bien Tello no tiene la venia de Orozco, el “acuerdo” y estrategia del jefe comunal ha sido evitar por un lado que la sangre llegue al río en el gabinete -o al menos hacer un torniquete-, pero también en intentar cerrar en esos dos nombres y que sean solo esos los que estén en la lista de Alfredo Cornejo, precandidato a gobernador y hoy líder en las encuestas según los consultores.

Este es el dato clave: según explicó a Los Andes el secretario de la Junta Electoral, Jorge Albarracín, la legislación de la Boleta Única, en las elecciones primarias un precandidato a Gobernador, puede llevar adherido hasta sólo dos listas de precandidato a intendente.

De esta manera, Orozco pretende asegurarse que su elegido Bustos esté bajo el ala de Cornejo, ya que ve la amenaza de que puedan aparecer radicales “por afuera” de la gestión, como es el caso del cornejista Andrés Lombardi.

En parte, que Tello sea al menos nombrado por Orozco también es un mensaje para los que están afuera del gabinete. “El candidato tiene que ser del equipo de los lasherinos”, advierte, con un tiro por elevación al presidente de la Cámara de Diputados, que también estuvo en el acto de este domingo.

Desde el entorno de Lombardi son cautos y prefieren no opinar públicamente sobre la turbulencia en Las Heras, pero entienden que “nada ha cambiado” esta semana con las decisiones tomadas por el Intendente y aseguran que “nadie se bajó de ninguna precandidatura”.

De esta manera, no hay nada dicho pero también chicanean: “Hace 3 meses la candidata para Orozco era Janina y hoy no está”, acotaron, en referencia a la secretaria de Gobierno y pareja del Intendente, Janina Ortiz.

Tello, el rebelde

Lo cierto fue que el golpe dentro del gabinete lo recibió Orozco por parte de Tello, de 55 años, que aparece hoy fuera de la gestión, pero luego de haber sido su mano derecha por prácticamente por 7 años, desde los comienzos en 2015.

El intendente de Las Heras junto al "Oso" Tello.

El dirigente se muestra bien cercano a Julio Cobos, diputado nacional que fue uno de los mentores de Orozco y que hoy cortó relaciones, por diferencias en sus acciones y por haber echado a su yerno, Mauricio Ginestar, exsecretario del Concejo lasherino.

De hecho, la primera actividad política de Tello luego de haberse ido de la gestión del médico y lanzado su precandidatura, fue desayunar con el exvicepresidente. El vínculo entre ellos comenzó hace años, pero se fortaleció en 2008, cuando el dirigente se fue a trabajar al Congreso como su asesor.

Como dato de color, cuentan incluso que fue uno de los principales choferes que tuvo “cletomóvil” cuando Cobos salió a recorrer el país en su intento de ser candidato a presidente, en 2014.

Pero el trabajo de Tello se remonta bastante tiempo atrás en el radicalismo de Las Heras. Militante desde joven, pasó por algunos puestos dentro del partido, e incluso fue presidente de la UCR de Las Heras. En todo este tiempo, sostiene que además de Cobos, ha tenido vínculos y “muy buenas relaciones” con la mayoría de los dirigentes del radicalismo: “Soy un hombre de diálogo y a eso apunto en mi campaña”.

En 2003 fue cuando logró ingresar como edil en el Concejo Deliberante, donde comenzó a forjar su camino en Las Heras y el radicalismo. Una vez terminó su mandato, siguió como asesor de Cobos en el Congreso (habían trabajado en proyectos cuando el ingeniero fue Gobernador); y luego siguió con él mientras fue diputado nacional en 2013.

No obstante, en 2015 trabajó en la campaña con Orozco, año en el que el radicalismo recuperó el control del departamento, que supo ser un bastión peronista (desde 1987 hasta el 2015 gobernó el PJ). Allí fue secretario general de la intendencia, que ha sido “uno de los cargos políticos más importantes” según Tello.

“Vivir y trabajar toda mi vida en Las Heras me ha dado la experiencia y el conocimiento de lo que le falta el vecino para seguir mejorando el departamento. Conozco las necesidades del pueblo y me siendo capacitado para ser el intendente”, comentó a Los Andes el exfuncionario, que aseguró que más allá de la buena relación que tiene con Cobos, lo mismo ocurre con Cornejo y el gobernador Rodolfo Suárez. “Para mí el diálogo es fundamental, eso es lo que perdura en el vínculo con todos los funcionarios”, marcó.

Bustos, el oficial

Del lado de Martín Bustos, el presidente del Concejo Deliberante se mostró contento por el desafío, y si bien sorprendió el anuncio de Orozco al nombrarlo a él como su “elegido”, sostuvo que desde siempre estuvo trabajando cerca del intendente con el objetivo de llegar a pelear por la intendencia.

Bustos, de 45 años, asegura que tiene “el perfil que estaba buscando Orozco” para seguir con su proceso “de transformación del municipio desde el 2015, que recuperamos el departamento”.

Si hay algo de curioso entre Bustos y Tello, es que el hoy concejal comenzó a trabajar en 2003, precisamente cuando Tello entró como edil en Las Heras. “Yo tenía 22 años, fui parte de su equipo de trabajo. Tengo una muy buena amistad con Fabián. Desde ahí siempre he estado trabajando en el Concejo”, expresó.

Bustos fue primero secretario de Bloque, pero también alternó con el puesto de subsecretario del Concejo, todos cargos políticos. Recién ingresó por las urnas como edil en las elecciones del 2013, puesto al que asumió en 2014.

“Me tocó congeniar mis primeros dos años de concejal como opositor, y luego los otros dos años como oficialista, hasta el 2017″, expresó el radical.

Una vez que terminó su mandato, fue llamado por Orozco al Municipio, para ser secretario de Gobierno por dos años hasta el 2019, que fue electo nuevamente concejal. Desde allí que es presidente del Concejo Deliberante por tercer año consecutivo.

“Me siento capacitado. Siempre he tenido un perfil bajo pero me he destacado por trabajar en equipo y que las cosas funcionen bien. Ahora que cuento con el apoyo de Daniel tengo un plus que me acompañará en la primaria”, comentó.

También señaló que no ve a Tello como un rival y espera tener también el acompañamiento de Cornejo, sobre quien dijo que es “un líder democrático. No creo que vete la decisión de un Intendente”.

Por otro lado, marcó que su hermano, Guillermo, que también es funcionario de Orozco y ha tenido aspiraciones a la intendencia, lo apoyará en su campaña: “Mi hermano está conmigo. Ahora empieza una etapa importante para Las Heras”.