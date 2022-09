Quería aportar datos sobre el atentado a Cristina Kirchner y denunció que militantes K lo golpearon

Un extraño episodio tomó trascendencia en las últimas horas, al tratarse de un joven que denunció, tras la intención de aportar datos ante la custodia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el atentado del pasado 1° de septiembre, haber sido atacado por un grupo de militantes kirchneristas.

Según lo publicado por Infobae, se trata de Lucas González, de 29 años, quien acudió a la comisaría 1A de la Ciudad de Buenos Aires después de ser golpeado en cercanías de la casa de la titular del Senado, ubicada en Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta.

La historia se remonta al miércoles por la noche, cuando González se presentó ante efectivos que conforman la custodia de la vicepresidenta. Les dijo que tenía datos relevantes para la investigación del intento de magnicidio, pero le contestaron que regresara en 24 horas.

Cristina Kirchner: el momento en que fue gatillada en Recoleta (Captura de video)

Siempre según su versión, el joven aseguró a la Policía porteña que cuando se retiraba de la zona con destino a su domicilio se acercaron personas que dijeron ser “miembros de La Cámpora” y de “la Agrupación Organización Nacional de Logística CFK” y empezaron a golpearlo salvajemente. La presunta victima señaló, además, el nombre de uno de sus supuestos atacantes.

Los policías que le tomaron la denuncia de las agresiones pudieron constatar que el hombre se encontraba herido, así que lo derivaron al hospital Fernández. Allí, los médicos determinaron que tenía un “traumatismo maxilofacial” y ordenaron una serie de estudios médicos para definir si debe ser intervenido quirúrgicamente.

El juzgado federal N°5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti (la misma que está involucrada en el caso de atentado contra CFK), ya fue notificado de este extraño hecho y espera la evolución de González para convocarlo a declarar como testigo en Comodoro Py.

“Hasta ahora sabemos que manifestó tener un escrito con datos del hecho, pero por el momento no aportó nada trascendente. No sabemos realmente si es un testigo importante o una persona que no estaría ubicada en tiempo y espacio”, informaron las autoridades.

Detuvieron al presunto líder de “la banda de los copitos”

La Justicia definió la detención de uno de los principales sospechosos que estaba en la mira de la jueza María Eugenia Capuchetti. Se trata de Gabriel “Nicolás” Carrizo, conocido como el líder de “la banda de los copitos”. Es el integrante de la banda que puso en su estado de WhatsApp que el presidente Alberto Fernández sería “el próximo” dirigente en ser atacado.

Gabriel Carrizo, conocido como "Nicolás", junto a Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel.

Días atrás, el sujeto se presentó en una entrevista por Telefe junto a Brenda “Ámbar” Uliarte, también detenida y novia de Fernando Sabag Montiel (quien gatilló a Cristina Kirchner en Recoleta).

Del análisis de la prueba recolectada, surgió que el vendedor de “copitos de algodón” podría estar vinculado al intento de magnicidio. Se espera todavía por su declaración indagatoria.

La cuarta detenida es Agustina Díaz, amiga de Uliarte.