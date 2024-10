Presupuesto 2025: la UCR desmiente un ajuste millonario de Milei y pide suprimir el fondo del transporte

La discusión del Presupuesto nacional 2025 ya comenzó en comisiones de la Cámara de Diputados y hay planteos de las provincias, entre ellas Mendoza, para buscar que el reparto de los impuestos mejore el acceso a los fondos coparticipables.

En el caso del oficialismo mendocino, que mantiene una buena relación política con Javier Milei, el foco principal está puesto en este momento en los fondos para el transporte público. No se trata de un planteo nuevo: el gobernador Alfredo Cornejo se viene quejando hace rato de la forma dispar en que se retiran los subsidios al transporte público y su relación con los impuestos que recauda la Nación para ello.

También desmiente el radicalismo de Mendoza el ajuste de más de 245.000 millones de pesos difundido en un informe, ya que los radicales señalan que se trata de asignaciones específicas que la Provincia ya no recibía.

El diputado radical Lisandro Nieri, quien es secretario de comisión de Presupuesto y articula con el oficialismo los temas de discusión, quien busca activar al menos un cambio para que llegue más plata, a través de la eliminación de la asignación específica al transporte público de lo que el Estado nacional recauda a través del impuesto a los Combustibles. Esto se refleja en el Fondo Compensador del Transporte.

“¿Qué estamos planteando? La Nación ha dado la discusión de que no dar más financiamiento al transporte, pero si deja de ponerse plata al transporte, poco sentido tiene que siga la asignación específica, habría que eliminar la parte proporcional o la asignación específica y eso sería más fondos que recibirían las provincias”.

Y agregó: “Esto lo planteamos en Diputados. Es correcto que el Estado Nacional no financie el transporte. (El exministro de Economía) Sergio Massa no pagaba en particular el transporte a Mendoza. Si no se financia, no hay que financiar a ninguna. Ahora se retiró gran parte (del subsidio) en el AMBA, aunque quedan algunos. Lo que decimos nosotros es que si no se destinan fondos al transporte, que desaparezca la asignación específica. Si eso sucediera, crecería la coparticipación”.

Contra un informe

El planteo del radical tiene como disparador un informe de la Fundación Encuentro en el que se manifestó que Mendoza perderá en el reparto de recursos 245.724 millones de pesos por recortes del Estado nacional en el presupuesto 2025.

El informe dice que entre las partidas que se suprimirán figuran el 11% del IVA, los fondos y fideicomisos provenientes del impuesto a los combustibles y el componente impositivo del Monotributo destinado a la Seguridad Social.

Sin embargo, Nieri aclaró que es “un error” la interpretación que se ha hecho de los números. “Básicamente no hay nada nuevo en este presupuesto, es un error cómo se ha interpretado, estas asignaciones específicas ya existían y estarán vigentes hasta 2027″, sostuvo el legislador.

Nieri insistió en que “no hay asignación específica nueva” y explicó que este tipo de asignaciones son “detracciones del impuesto antes de ir a la masa coparticipable que tienen objeto y plazo determinado y por lo tanto son fondos que las provincias no perciben”.

El legislador afirmó que “es incorrecto decir que con el Presupuesto 2025 Mendoza pierde. El ejercicio que hace la fundación es que si desaparecieran las asignaciones específicas del impuesto al combustible, el monotributo y el 11 por ciento de IVA, esto es lo que recibirían las provincias (más dinero). Pero lo cierto es que las provincias eso no pierden, porque ya no lo tenían”.

Planteo

Cada una de las asignaciones tiene un tratamiento particular y por lo menos el radicalismo mendocino busca que se discuta las asignaciones del Impuesto a los Combustibles. “No tiene sentido financiar al Fondo Compensador del Transporte. Creemos que es correcto que la Nación no lo financie, y que tampoco financie salarios de la educación y que no reparta obras en los municipios. Pero así como eso es correcto, sería correcto también que los impuestos que dejó de coparticipar, los empiece a coparticipar. Así las provincias percibirían más recursos”, se explayó Nieri.

El impuesto a los combustibles es una suma fija que hay que pagar por cada litro que se carga en el tanque. Esa suma se actualiza periódicamente y tiene un reparto. Parte de esa distribución es para el Fondo Compensador del Transporte, una asignación que los radicales creen que deberían no hacerse más por la quita de subsidios.

Cornejo, en una entrevista de Los Andes, evidenció el planteo hace tiempo. “El transporte público es competencia de las provincias. Si quieren lo subsidian y si no el usuario paga todo el boleto. Eso lo firmo con las dos manos. Ahora, paralelamente, el Gobierno Nacional resulta que se financia para el subsidio al transporte con el impuesto a los Combustibles. Es muy negativo y no lo elimina, pero resulta que no lo coparticipa. O lo elimina o lo coparticipa. Dame el porcentaje que me corresponde y yo veo si subsidio o no. Esa es la nueva relación fiscal Nación-Provincia que hay que construir”, señaló en marzo de este año.

Todavía se mantiene el pedido de Mendoza. “Nosotros pedimos revisar las asignaciones específicas y el caso más clarito es el del impuesto a los Combustibles”, remató Nieri.