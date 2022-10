Preocupan al Gobierno más de 130.000 usuarios que no se han inscripto en la segmentación tarifaria

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) tiene todo listo para la reglamentación de la segmentación tarifaria, anunciada por el Gobierno Nacional cuando asumió el ministro de Economía, Sergio Massa, con el objetivo de eliminar progresivamente los subsidios; pero que aún no ha sido aplicada a nivel nacional, ya que se postergó, al menos hasta noviembre.

No obstante, preocupa tanto al organismo como al Gobierno provincial un buen porcentaje de usuarios que no ha realizado la inscripción para mantener subsidios, que es el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), del cual aseguran que una buena parte corresponde a familias con bajos niveles socioeconómicos, lo que sin dudas complicaría la implementación, teniendo en cuenta que para los usuarios sin subsidios le esperan aumentos importantes tanto en la tarifa de luz como la del gas.

Según información del EPRE, hay 556.022 usuarios residenciales totales en Mendoza, de los cuales el 26,7%, es decir 148.805 usuarios, están en categoría N1 (de altos ingresos), y tendrán quitas totales de los subsidios, aunque los descuentos se darán en tramos desde que se aplique la segmentación (primero una quita del 20% del subsidio, luego un 40% al otro bimestre y finalmente otro 40% más a la otra factura bimestral).

En tanto, el 52,9%, que corresponde a 294.680 usuarios, está en un Nivel 2, que es el que agrupa a los sectores con mayores subsidios debido a que las familias perciben menores ingresos. Por último está el 20,3% de los usuarios, del Nivel , que son 113.080, que tienen un nivel de ingresos medios, que mantendrán los subsidios siempre y cuando no tengan consumos mayores a los 400 kWh por mes.

El problema que se presenta es que, tal como informó a Los Andes la titular del EPRE, Andrea Molina, “el 90% de los que están en niveles de ingresos altos está ubicado en esa categoría porque no se ha inscripto”. Por ello, ante una eventual aplicación de la segmentación tarifaria, que se estima que podría ser en noviembre, no tendrá subsidios por parte del Estado para pagar las tarifas de la luz y el gas.

Andrea Molina, titular del EPRE

De acuerdo a esta estimación, sólo son hasta el momento 15.012 los usuarios de Mendoza que no les correspondería recibir subsidios -según los lineamientos que dio la Secretaría de Energía de Nación – o que renunciaron para poder acceder al dólar a valores oficiales.

Trabajo con municipios

Es por esto que quedan en análisis los 133.924 usuarios restantes, de los cuales una porción, tal como indica el EPRE, no llenó la inscripción, ya que sabía que no iba a alcanzar algún tipo de subsidios por sus altos ingresos o patrimonio. No obstante, la preocupación va sobre las familias de bajos ingresos que, por desconocimiento, o porque no tienen las herramientas para hacerlo, no llenaron la inscripción para tener un acceso al N3.

“Queremos llegar a estos usuarios”, aclaró Molina a Los Andes. De esta manera, se programó un trabajo con los 18 municipios para salir a buscarlos, con diferentes medidas, según programaron cada una de las comunas.

Según la funcionaria, en algunos departamentos se ha trabajado con cuadrillas, que van visitando barrios con las herramientas electrónicas para poder solicitar los subsidios a través del RASE .

De la misma manera se pronunció el titular de Servicios Públicos, Natalio Mema: “No solo hay preocupación, sino ocupación. Si se comparan los números con el resto de las provincias, Mendoza tiene muchísimos inscriptos en relación al resto”, marcó.

Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos de Mendoza. Foto Federico Lopez Claro

A su vez, defendió el trabajo del EPRE junto a las comunas, al indicar que hubo una “actitud muy proactiva para que la mayor cantidad de mendocinos se inscriban”. También criticó a la Secretaría de Energía de la Nación, al sostener que las dificultades se potenciaron en parte porque “han cambiado por lo menos una vez por mes la implementación”.

“Las indecisiones causan confusiones. Incluso para nosotros como secretaría en Mendoza es difícil evacuar dudas, porque no son medidas que tomamos nosotros. No queremos que nadie se quede afuera, pero es un trabajo que estamos haciendo en la provincia, no con la Nación. Imagínense que la encargada del Enargas de Mendoza (Ndr: en referencia a la peronista Gisela Lamberti) dice que no está para esos temas. Pero de igual manera, en todo por lo que se pueda colaborar, lo haremos”, disparó Mema.

Por otro lado, se especula que la medida de postergar por parte de la Nación los aumentos a la energía eléctrica y el gas, se produjo porque a nivel nacional son unos 5 millones los hogares los que no se han inscripto para la segmentación, lo que corresponde al 35% de la población.

Siguiendo las estimaciones nacionales, aproximadamente el 40% de ese total podría ingresar a los subsidios, y la medida de Mendoza de “ir a buscar” a aquellos que no llenaron el RASE, es lo que se hará en otras provincias, como ya lo ha hecho también Buenos Aires.

De hecho, según medios nacionales, fueron los propios gobernadores los que advirtieron de esta situación al Gobierno Nacional, a sabiendas que el impacto en las boletas no sólo podría ser económico e injusto para quienes sí necesitan el subsidio y no lo tendrían, sino también político, sobre todo por las cercanías a un contexto electoral duro para el oficialismo.

Plazos y aumentos

Sobre los plazos, aún no hay una limitación de tiempo para presentar la solicitud en el registro, como sí especificó en su momento Flavia Royón, la secretaria de Energía nacional. “El padrón está vivo y va modificándose todo el tiempo”, acotó Molina.

De hecho, sólo en esta semana, el EPRE recibió tres padrones diferentes, por modificaciones en las bases de datos de los propios usuarios según sus registros. No obstante, es una incógnita todavía cuál será la periodicidad del cambio de padrones, una vez se implemente el sistema.

Volviendo al 26,7% de usuarios mendocinos que tendría una quita total de subsidios, en el EPRE sostienen también que es un porcentaje alto, “teniendo en cuenta que desde la Nación calcularon que sería un 10% en todo el país”, por lo que esta estimación se debería corresponder, con leves variaciones, también en Mendoza.

Sin embargo, la situación de Mendoza, aún con estos números, “es mejor que otras provincias”, según Molina, ya que, por ejemplo en Córdoba, hoy estarían sin subsidios “por lo menos el 50% de los usuarios”.

Respecto a los aumentos una vez se aplique la segmentación, Romina Ríos, integrante de la Asociación Civil de Defensa de Consumidores, indicó a Los Andes que la quita será progresiva: para el sector de altos ingresos (con salarios superiores a $ 364.758), primero habrá una quita de un 20% en octubre de los subsidios; y en los tramos subsiguientes serán quitas del 40% y otra del 40% restante.

En tanto, el nivel de bajos ingresos (con sueldos menores a $104.216) mantendrá los subsidios; mientras que el de ingresos medios (con salarios de entre $ 104.216 y $ 354.748) tendrán subsidios siempre y cuando no pasen el umbral de 400 kWh por mes. Para quienes consuman más, pasarán a pagar la boleta sin subsidios, como el primer nivel.

No obstante, Molina aseguró que en Mendoza “solo el 8% de los usuarios tiene un consumo más de 800 bimestral”. Esto corresponde a 44.481 usuarios residenciales, de acuerdo con el detalle oficial.