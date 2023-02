Potasio Río Colorado: tres ofertas por hasta 1.000 millones de dólares de inversión

Luego de más de 10 años de un tormentoso proceso de negociaciones, inversiones y posteriores decepciones con la complicada activación de la mina Potasio Río Colorado, el Gobierno provincial se mostró exultante en el comienzo de esta semana, al informar que se recibieron 3 ofertas “sólidas” y vinculantes para explotar el proyecto de sales de potasio, al sur del departamento de Malargüe. Las inversiones podrían rondar los U$S 900 y U$S 1.000 millones, según adelantaron desde el Gobierno Provincial, y aguardan cerrar contratos a mediados de este 2023. Por otro lado, los posibles concesionarios exigen obras de infraestructura en la zona que deberían ser llevados a cabo en los próximos meses.

Si bien no hay nada cerrado aún, se trata de ofertas “vinculantes”, que requieren no sólo de un estudio exhaustivo, sino que también que se activan cláusulas de garantía, por lo que dejar sin efecto dicha oferta presentada, implicaría el pago de multas que rondan los U$S 10 millones ($2.040 millones con un dólar a valor oficial).

El próximo paso se dará de aquí a 4 meses, tiempo estimado por la cúpula de la empresa estatal Potasio Río Colorado SA (PRC), que gestiona la mina, para definir cuál oferta es más conveniente para la provincia.

El anuncio lo dio el gobernador Rodolfo Suárez, quien recordó el largo derrotero realizado por el Poder Ejecutivo con el proyecto que intentó llevar adelante la gigante brasileña Vale, pero que tiró la toalla en 2013, luego de que se le desatara una “tormenta perfecta” plagada de trabas macroeconómicas durante el kirchnerismo, depreciaciones importantes de la commodity, poca acción del Gobierno local y también errores no forzados propios de la empresa.

“Luego de mucho trabajo de posicionamiento y generación de confianza ante posibles inversionistas, comenzamos la semana con tres sólidas ofertas para Potasio Río Colorado, que cumplen con los requisitos mínimos solicitados y respetan la legislación ambiental vigente en Mendoza”, manifestó Suárez en redes sociales.

El mandatario comentó que se proponen inversiones “que permitirán alcanzar, y en algunos casos superar, los 1,5 millones de toneladas de potasio por año”; y agregó que “el próximo paso es revisar los términos propuestos para poder hacer una evaluación integral y determinar cuál es la más conveniente”.

Por último, celebró este “avance” frente a un proyecto “que estaba parado desde el 2013, que reactivamos en el 2020, y hoy abre una posibilidad importante de generación de empleo genuino para toda la Provincia”.

Optimismo y negociación

Emilio Guiñazú, Gerente General de PRC, comentó a Los Andes con entusiasmo que Mendoza ha dado otro paso más hacia la reactivación de la mina de sales de potasio, y adelantó que en los próximos 120 días se seguirá con las “revisiones contractuales” en conjunto con el banco de inversiones suizo UBS, que ha asesorado a la empresa en todo el proceso.

Se espera que luego de eso, y si hay entendimiento entre las partes, se podría firmar el contrato y comenzar con la reconstrucción de Potasio Río Colorado. Es importante marcar que sigue todo en términos de negociaciones ya que las empresas presentaron ofertas técnicas-económicas que tienen contrapropuestas a las condiciones que ha establecido la provincia en términos del proyecto.

“Todo este tiempo estaremos revisando los contratos, con períodos de aclaraciones de los posibles vínculos que unirán a los inversores con Mendoza. Todo eso lleva su tiempo y debe ser negociado. Somos muy prudentes en esta etapa que estamos atravesando”, comentó el funcionario.

Emilio Guiñazú es el gerente general de Potasio Río Colorado

Una vez que se termine esta negociación, que se espera ya para comienzos del segundo semestre, si finalmente hay acuerdos con alguna de las 3 propuestas “se realizarán los trabajos de planificación, la ingeniería para llevar a cabo el proyecto y luego construir sobre lo realizado por Vale”.

Ambicioso proyecto

De acuerdo a los principales números que informó el Gobierno, el proyecto que resulte ganador, que pugnará entre una empresa unipersonal, una sociedad de empresas y otra que “busca socios”, promete una gran cantidad de inversiones, que rondan entre los U$S 900 y U$S 1.000 millones, con una producción que variaría entre los 1,5 y 2 millones de toneladas de cloruro de potasio por año.

“Hace muchos años que Mendoza no ve una posible inversión de este calibre”, ponderó Guiñazú, quien remarcó que la empresa brasileña Vale alcanzó a invertir una suma grandiosa de U$S 2.900 millones, pero que constó, entre otras cosas, en la compra del proyecto a la australiana Río Tinto en 2009 (costó U$S 850 millones), más proyectos de infraestructura en el puerto de Bahía Blanca, más los materiales para la construcción de las vías de un ferrocarril con la que llevaría el mineral hacia la salida al Atlántico.

Es importante recordar sobre la producción que, si bien Vale pensaba extraer 4 millones de toneladas de cloruro de potasio por año, en la reingeniería del proyecto incluso se llegó a una escala mucho menor que la ofertada, de tan solo 200.000 toneladas por año.

Con este número que han ofertado (de 1,5 millones a 2 millones de toneladas por año de extracción), el proyecto mendocino “entrará en juego a nivel mundial, ya que estaríamos arriba del 2, 3% de la producción mundial de potasio”, cerró Guiñazú.

Por otro lado, como condiciones y exigencias de los posibles inversores están la realización de tres obras que PRC negocia con la provincia: la conexión de la mina con el sistema de energía Comahue Cuyo, el arreglo de la ruta 189 de acceso a Potasio Río Colorado, y el desarrollo del polo industrial del servicio de Pata Mora.

Antecedentes de Potasio Río Colorado

1978: se descubre el yacimiento por la minera TEA

Década del ‘90: comienza a desarrollarse el proyecto minero.

2004: la empresa australiana Río Tinto realiza el estudio de factibilidad del proyecto, con grandes inversiones.

2009: la brasileña Vale compra el proyecto a Río Tinto por un valor de U$S 850 millones, cuyo yacimiento tendría una duración de 50 años.

2012: Se paralizan los trabajos Vale y quedan sin trabajo 2.928 empleados que tenía el proyecto de manera directa.

2016: Vale pone en venta -sin éxito- su proyecto minero y se va de Mendoza

2019- 2020: Mendoza acuerda con la empresa brasileña y toma el control de la mina

2021: El Gobierno elige al banco suizo de inversiones UBS para reactivar proyecto

2022: comienzan a llegar ofertas no vinculantes para extraer sales de potasio en Malargüe