Por qué le dicen “Shakira” a Mirta Guerrero, la exmano derecha de Milagro Sala

Shakira es tendencia en las redes sociales hace varios días, pero no precisamente por un nuevo hit musical. Se trata, en realidad, de Mirta Guerrero, apodada igual que la famosa cantante colombiana y exmano derecha de Milagro Sala. Si bien también es la protagonista de otro escándalo de millones, nada que ver con supuesto fraude fiscal a España. La Shakira argentina sacó a la luz el entramado de poder, dinero y amenazas de la líder de la Tupac Amaru en Jujuy.

Shakira, el apodo de Mirta Guerrero, la excolaboradora de Milagro Sala

El apodo que tiene Mirta Guerrero llama bastante la atención, ya que lejos está de parecerse a Shakira. Apenas comparten el mismo pelo oscuro, ese que la artista pop lo mantuvo hasta finales de los 90.

La cosa es que, cuando todavía no había nacido la organización Tupac Amaru, Mirta Guerrero coordinaba una “copa de leche” (merendero). Por esa época llevaba el pelo largo y enrulado, por eso la bautizaron Shakira, como la icónica cantante colombiana. Hoy, Mirta usa el pelo lacio.

Lo que dijo “Shakira” de Milagro Sala

En el último programa “PPT” (El Trece), Mirta “Shakira” Guerrero, que estuvo prófuga, cayó presa y hoy está en libertad condicional, habló con Jorge Lanata y contó en detalle la trama de corrupción, violencia y lujos de la Tupac Amaru, donde ofició de colaboradora de confianza.

Según la “Shakira” jujeña, la dirigente social y militante kirchnerista guardaba un doble fondo de su armario el dinero que Cristina Kirchner enviaba a Jujuy. También, la entrevistada dijo que los colaboradores viajaban a Europa y China en primera clase, con miles de dólares provenientes de fondos públicos.

“La plata iba a la casa de Milagro Sala. Se la recibía ahí, la contaban. Ella tenía dos placares con doble fondo y ahí es donde se quedaba la plata. Su hijo tuvo cuatro Hilux y dos Fiat 600. Mi hijo no tiene ni moto. Ella tenía una camioneta durante seis meses y ya para ella estaba vieja. Había que cambiarla”, ejemplificó sobre el poder alcanzado por parte de la líder de la Tupac.

De acuerdo con Guerrero, ella y Sala comenzaron a discutir después de que la líder del movimiento Tupac Amaru fuese condenada a 13 años de prisión en Jujuy por asociación ilícita y defraudación al Estado. En ese entonces, Sala le pidió a Guerrero que se someta a una intervención quirúrgica para retrasar el juicio.

Hace poco, Alberto Fernández visitó a Milagro Sala en Jujuy - Foto Presidencia

“En el juicio me enojé con ella. Antes de la sentencia, yo ya había tenido tres eventraciones (hernias) y me sale la cuarta. Ella se acerca y me pide que yo me opere para que pueda postergar el juicio. Y yo le dije: Mirá, Milagro yo tengo tres hijos con cesárea. Operarme significa que termine comiendo con sonda y defecando en una bolsa. Y ella me dijo: ‘Sos la única que puede parar esto. Tenés que hacerlo’”, expresó Mirta.

Un episodio que indignó a Mirta fue durante el viaje a Roma para visitar al papa Francisco. “La primera vez que fuimos a ver al Papa, ella dijo que fue una invitación. Ponele que así fuera, era una invitación para ella. No puede haber una invitación para 16 personas”.

“Cuando partíamos para ir allá nos daban 10 mil dólares a cada uno, al llegar destino teníamos que devolverlo. Ella se quedaba con eso y ella nos daba el viático o un porcentaje para que tengamos nuestro gasto”, cerró la “Shakira” jujeña.