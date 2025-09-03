Por escándalos de Milei, afirman que Trump evalúa dar de baja el trámite para viajar a EEUU sin visa

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos habría pausado el trámite para la exención de visas anunciado semanas atrás en Buenos Aires , cuando una comitiva de funcionarios argentinos viajaba rumbo a Washington para cerrar los detalles del entendimiento entre ambas administraciones.

Según reveló el medio estadounidense Axios , el secretario de Estado, Marco Rubio, decidió suspender la segunda reunión que debía realizarse esta semana en la capital norteamericana.

La delegación argentina, encabezada por el director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo , se enteró de la cancelación en pleno viaje . Los funcionarios permanecieron dos días en Miami y finalmente regresaron a Buenos Aires sin un entendimiento.

La información desde EE.UU. añade que la decisión estuvo motivada por la preocupación en Washington ante el escándalo de presunta corrupción que involucra al gobierno de Milei, a partir de las filtraciones de audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo , y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Días atrás se anunció el trámite de la Visa Waiver para facilitar el ingreso de argentinos a Estados Unidos

Axios, un medio especializado en política y asuntos de poder en Estados Unidos, aseguró que la Casa Blanca transmitió su inquietud por las denuncias. “Digamos que no nos pareció bien”, declaró a ese portal un alto funcionario de la administración Trump. Y agregó: “Es vergonzoso”.

El propio gobierno argentino fue consultado por el medio estadounidense, pero evitó dar detalles. “No discutimos los detalles de conversaciones diplomáticas privadas”, respondieron desde la oficina de prensa de Javier Milei.