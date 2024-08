Ponen en duda que Alberto Fernández sea el padre biológico del hijo de Fabiola Yáñez

En medio de la polémica por la presunta violencia de género que habría sufrido Fabiola Yáñez de parte de Alberto Fernández, de la que habría pruebas, una periodista puso en dudas que el expresidente sea el padre biológico del hijo de la ex primera dama.

Fue Silvia Mercado quien en declaraciones radiales aseguró que Alberto Fernández no es el padre de Francisco, el bebé que tuvo Fabiola Yáñez en 2022 y que presentaron públicamente como hijo de la pareja.

Alberto Fernández, junto a Fabiola, el hijo de ambos y su perro Dylan (Alberto Fernández).

“A ella las cosas no le fueron mal... viene de una familia extremadamente humilde, del norte de la Argentina. Ahora es la mujer o exmujer de un expresidente”, expresó la comunicadora en diálogo con Radio Realpolitik. Y fue en ese momento que la conductora la interrumpió para agregar: “Con un hijo que al que le va a pasar la manutención de por vida”.

Siguiendo con la línea de la conversación y, para sorpresa de los oyentes, Mercado lanzó: “Con un hijo que lleva el apellido del padre aunque no sea el padre es el padre”. De esta manera aseguró que Alberto Fernández no es el padre de Francisco y comentó que esa “es una parte del libro que sacamos”, haciendo referencia a su libro “El presidente que no quiso ser”.

Silvia Mercado tendría pruebas de que Alberto Fernández no es el padre biológico de Francisco Fernández

Además, aseguró que tenían chats en los que incluso revelaban quién sería el padre biológico del niño. “Sería un amigo de Fabiola”, agregó por su parte la conductora, quien aparentemente manejaba la misma información que Mercado.

“Lo que pasa es que también ahí no era correcto meterse en la vida del niño”, afirmó la comunicadora e intentó dar por finalizado un tema que es delicado porque podría estar en juego la identidad de un menor.

Sin embargo, siguió con las declaraciones y agregó: “Vos me mostraste la foto del que sería el padre y tiene rasgos muy parecidos, muy parecidos. Y me contaste que lo eligió (al padre) por la genética”.