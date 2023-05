Planeta joven: las candidaturas sub 25 que debutarán en la política mendocina

Hay seis jóvenes, todos menores de 25 años, y sin ningún tipo de experiencia previa en la política, que están desafiando la lógica de que la política es cosa de grandes. Estos candidatos se presentarán a las elecciones PASO que tendrán lugar el próximo 11 de junio. Una de ellas ya debutó en las elecciones desdobladas, Abril Mulet, en las que su lista obtuvo una victoria aplastante con una ventaja de más de 30 puntos sobre la lista contrincante en las internas.

Agostina Barbosa, precandidata a diputada provincial por el Partido Verde.

El Partido Verde, liderado por Mario Vadillo y Emanuel Fugazzotto, llevará una candidata de 25 años a disputar las elecciones a diputados provinciales. Su nombre es Agostina Barbosa y estudia Derecho. Se sumó a militar después de que sus padres tuvieran un problema con un plan de ahorro. Vadillo la ayudó, y le propuso sumarse al partido, lo cual ella rápidamente aceptó. Busca ser la opción joven para llegar a formar parte de la cámara de diputados de la provincia representando al tercer distrito.

“Nuestros ejes de campaña son el medio ambiente, sobre todo de la defensa del agua y la 7722, la transparencia gubernamental, la defensa de los trabajadores y toda la parte de la educación, vemos como los docentes son tan maltratados con los sueldos.” señaló Barbosa.

“A nivel provincial hay un montón de falencias, no se cuida el medioambiente, los empleados municipales que tienen sueldos muy bajos, que ni siquiera llegan a la canasta básica” agregó la precandidata a diputada provincial.

“Veo que los jóvenes tienen dificultad para encontrar un trabajo, no pueden crecer ni irse a vivir solos, porque encontrás trabajo pero pagan muy poco y en muy malas condiciones, y no dan oportunidad de crecimiento”, remarcó con una fuerte preocupación por la situación de la juventud.

Julieta Lagos fue reina nacional de la Vendimia 2018 y es precandidata a concejal. Va en la lista de Cambia Mendoza que lleva como intendente a Hernán Amat.

Por otra parte, el frente Cambia Mendoza en la lista de Hernán Amat lleva como precandidata a concejala de Rivadavia a Julieta Lagos, licenciada en Kinesiología. Supera el límite de edad que fijó Los Andes, tiene 26 años, pero se da la curiosidad de que fue reina de la Vendimia en el año 2018. Destaca que la fiesta de los mendocinos le permitió caminar los barrios de toda la provincia.

“Mi rol en este equipo que encabeza Amat, viene a aportar mi conocimiento y experiencia en ideas en los ámbitos de salud y deportes, en materia de Deportes porque toda mi vida lo realicé, quiero crear perfiles deportivos en el departamento.” señala Lagos.

“La principal problemática que percibo es la falta de accesibilidad en educación, deporte y trabajo, que termina influyendo en la decisión que muchos toman a desarrollar su vida en otros departamentos.”, comenta la Reina de la Vendimia mandato cumplido.

“Soy una convencida de que los vecinos están descreídos, con razón, de la clase política en general, por eso venimos a demostrar que cuando prevalecen valores, ideas y honestidad podemos lograr cambios reales desmitificando la política desde las calles”, cuenta Julieta.

Cecilia Soler, precandidata libertaria a diputada provincial. Va en la lista de La Unión Mendocina.

El Partido Libertario, que ahora se sumó al frente de Omar de Marchi, está promoviendo a Cecilia Soler, una joven del departamento de Junín, que tiene 24 años. Es precandidata a diputada provincial por el segundo distrito. Estudia Derecho en la Universidad de Mendoza. Dice que su ideología hace ruido porque viene a marcar una diferencia con los partidos existentes. “Nos destaca no solo a los jóvenes, sino también a los adultos que integran el partido libertario, el desinterés en vivir de la política, la gran mayoría somos estudiantes, trabajadores, emprendedores.” resalta Soler.

“En mis pares veo mucha incertidumbre, preocupación, y enojo, el enojo de ver que sus padres no llegan a fin de mes cuando se pasaron toda la vida trabajando para tener en promedio una buena calidad de vida, el enojo de estudiar una carrera, la gran mayoría trabajando para sostener sus estudios pero siempre con esa angustia de no saber si van a poder ejercerla, si van a colgar el título o simplemente si no podrán continuar pagando sus estudios”, denuncia la joven libertaria.

“Yo soy del departamento de Junín, un departamento muy hermoso, el problema radica en que hay falencias muy ocultas, pareciera que se taparan con un velo. Desde la falta de asfalto en calles transitadas, hasta la falta de acceso al gas natural de zonas muy aledañas a Ciudad, cloacas, un servicio de transporte poco eficiente, que perjudica toda la zona Este de Mendoza, y poco desarrollo comercial”, señala con respecto a la situación de su municipio.

Juan Ignacio Salem (derecha) es precandidato a concejal de Guaymallén por La Unión Mendocina. En la foto lo acompaña Gabriel Pradines (izquierda) el precandidato a intendente de Guaymallén.

El otro joven liberal es Juan Ignacio Salem, tiene 23 años. Estudia Contabilidad y va a competir en la lista de Gabriel Pradines en Guaymallén. La facultad le permitió cuestionarse las políticas económicas del país. Remarca que lo que veía en la facultad, no lo veía en la realidad. “En la Argentina se hace C, cuando en los libros se dice A. Se debaten cuestiones que ya están saldadas en los libros”. Viene de familia política. Su abuelo materno fue secretario general de AATRAC. su abuelo paterno estuvo muy ligado al peronismo, y su abuela paterna era activista comunista. “tengo una mezcolanza de todo”, dijo Salem. Sus dos referentes son Jose Luis Espert y Javier Milei.

Se acercó al Partido Libertario durante la pandemia. “Milei decía lo que yo quería escuchar, lo que me atrajo fue que cuestionaba el robo de los políticos. Después, profundicé cada vez más”, luego continuó, “me acerqué no tanto por el liberalismo, sino por sentido común, si vos emitís genera inflación, listo, es lo que te dice la facultad. El único que hablaba de eso era Espert”.

“El vecino está muy enojado con las obras públicas y la inseguridad. Han dejado las calles destruidas y no las terminan en tiempo y forma. Tardan meses o años en terminar una obra, y cómo vive el comerciante sin tener el tránsito, encima les siguen cobrando las mismas tasas municipales”, contó el precandidato libertario con respecto a la situación del municipio.

Luz María Traslaviña, precandidata a concejal de los movimientos sociales. En la foto la acompaña el precandidato a intendente de Las Heras Daniel Urquiza, uno de los líderes locales de la organización piquetera Movimiento Evita, que a nivel nacional, está cercana a Alberto Fernández.

El Movimiento Evita en Las Heras, perteneciente al Frente Elegí, eligió a Luz Maria Traslaviña, una joven militante de 22 años con una visión social, que durante la pandemia se sumó a dicho movimiento que la recibió con los brazos abiertos, a ella y a su hijo de 3 años, en un taller de carpintería. Desde ese día, se enamoró de la política y de la visión partidaria, momento en el que ingresó a militar junto a lo que ella llama sus “compañeros” con quienes comparte hoy, tardes y noches de mateadas entre rosca partidaria y debate político. Competirá en las internas con la otra lista del Frente Elegí e irá como precandidata a concejal en segundo término.

“La vieja política nos ha abandonado, y no atiende a las problemáticas de la juventud que aqueja a los jóvenes”, luego agregó que “hay mucha droga, mucho consumo problemático, falta de trabajo, porque ahora con 20 años te piden 5 años de experiencia, cosa que es imposible, porque nadie te toma antes de los 18. No se consigue trabajo. Hay muchas mamás solas que tampoco consiguen trabajo que les facilite tener a su bebé al lado” sentencia Traslaviña

“El movimiento Evita se preocupa por problemáticas que ningún otro movimiento hace. En la pandemia los únicos que estuvieron en las calles son ellos, no hubo nadie de la municipalidad de Las Heras atendiendo a las mujeres y niñas que estuvieron en las calles.”, habla cuando se le pregunta sobre el manejo de la pandemia de Daniel Orozco, jefe municipal del departamento.

“La mayoría de las casas en mi barrio son de nylon, y se le ha pedido al municipio ayuda y nunca dan una solución, siempre los patean”, cuenta Luz.

Abril Mulet, la primera de derecha a izquierda, candidata de la lista 501 "Cambia Mendoza". Al centro, el candidato a intendente radical y cuñado de Alfredo Cornejo, Silvio Panocchia.

La Juventud Radical de San Carlos está apostando por la frescura en su campaña con la inclusión de precandidatos jóvenes. Entre ellas destaca Abril Mulet, una estudiante de 18 años que cursa el primer año de la Licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Cuyo. Con una fuerte influencia política de su padre, Abril comenzó a ir al comité radical a la temprana edad de 11 años. Hace dos años, se sumó como militante al partido radical y ahora forma parte de la lista de Cambia Mendoza para las próximas elecciones. Ahora, va como segunda suplente en la lista de concejales que encabeza Silvina Córdoba en San Carlos.

En cuanto a su campaña, Mulet nos comentó que se basan en 5 ejes de propuesta: “El control de la gestión del municipio es uno, crear un desarrollo local, que crezca el departamento. Fortalecer la gestión ambiental y defender la 7722 que es del pueblo de San Carlos. Fomentar el desarrollo turístico. Y como último, reforzar la infraestructura básica con obras en viviendas, cloacas, agua y calles.”

En cuanto a la juventud, opina que muchos no tienen interés en participar en el proceso electoral. En sus palabras, “La juventud no quiere ir a votar, cuando hablo con gente de mi edad me dicen que cuánto vale el voto. Los chicos de mi edad no quieren saber nada con la política, lo vemos como un enojo”. A los jóvenes también les quiere dejar una enseñanza_: “Quiero demostrar que se puede. Que no hay una edad específica, que se debe conocer del tema, pero que no importa si sos joven podes participar en política igual. Y quiero que se sientan representados porque soy cercano a ellos.”

La otra juventud que debuta

Estas elecciones también marcarán el inicio de la participación de los jóvenes nacidos en 2006 y 2007, con 17 y 16 años, respectivamente, quienes tendrán la oportunidad de ejercer su voto por primera vez en las elecciones PASO el 11 de junio. Según la Junta electoral, un total de 41.251 jóvenes de estas edades podrán acudir a las urnas. Cabe destacar que no es obligatorio para aquellos menores de 18 años.