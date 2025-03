Para Santiago Cafiero, el gobierno de Milei tiene "un mejor manejo de la política" que el de Alberto Fernández

"Milei tiene un mejor manejo de la política y de la agenda pública. Tiene amplificadores, un coro que repite 24 horas. Este gobierno tiene más amplificación que el nuestro, tienen un oficialismo. Nosotros fuimos un gobierno sin oficialismo. No hubo" , comparó el actual legislador peronista sobre las últimas dos administraciones nacionales. En ese marco, Cafiero criticó al gobierno de Milei , a la que tildó de "neoliberalismo financiero y extranjerizante" , pero elogió su estrategia comunicacional y política.

"¿Cuántas políticas se defendían como defiende LLA alguna pavada, alguna medida? El Frente de Todos parecía el Frente de Nadie, nadie se quería hacer cargo", resumió el legislador. En esa comparación, el dirigente peronista remarcó que Milei "construye muchas más lealtades" que Fernández y eso hace que "construyan algo valorado en la sociedad argentina que es la autoridad presidencial, porque no tiene a nadie que desautorice".

Y sumó: "Milei no tiene internas. ¿Cuál es la interna de Milei? Nadie lo cuestiona a él. A Alberto lo cuestionaban sin red de contención". "Veo que hoy Milei tiene muchas dificultades en instancias que no resuelve y sin embargo no tiene el cuestionamiento que teníamos nosotros. Milei, su gobierno, sabe cómo contener a la opinión pública, una parte. Porque conduce su espacio y a su electorado", planteó Cafiero.