OSEP: con una previa a los gritos y en medio de un clima muy tenso, el Pro votó el despacho oficialista

El proyecto para avanzar en el saneamiento de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) avanza con rispideces. De la semana pasada se pasó a esta el debate para obtener el despacho de la Comisión de Salud.

En medio de un clima muy tenso que tuvo cotillón gremial con la presencia de Raquel Blas y el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SiTEA) que se ubicaron en las escaleras de uno de los accesos al Anexo de la Cámara de Diputados e increpaban a los legisladores que aprobaron el despacho. En la reunión los diputados del PJ fustigaban a los oficialistas.

El paso del proyecto de la OSEP por la Legislatura acumuló un nuevo capítulo esta semana. Días atrás, y en medio de la interna feroz entre el Pro y la UCR por el cierre de alianzas, el radicalismo había postergado el despacho de la comisión de salud para esta semana.

La UCR no tiene los números porque hay 7 integrantes. El presidente Daniel Llaver, Carolina Lencinas y Emiliano Campos por el radicalismo; Paola Calle, Juan Pablo Gulino y Roxana Escudero por el peronismo y Gabriel Vilchez por el Pro. Justamente este último, que viene del sur provincial, había objetado algunos puntos. Incluso tuvo contactos con el peronismo para consensuar un texto.

La antesala no fue muy amigable porque afiliados del Sitea les dijeron de todo a Llaver y Vilchez cuando se dirigían al Anexo. Efectivos de la Policía debió resguardarlos y los acompañó hasta el salón para arrancar con la comisión.

En el PJ aseguran que la intención era dar vuelta la votación y sacar por 4 a 3 otro texto distinto al del radicalismo. “Cayeron con un despacho que era una burrada, por eso no lo votamos, pero podría haber salido 4 a 3 en contra del radicalismo”, dicen en el peronismo.

“Anoche mandaron un borrador y esta mañana nos enteramos que era el texto, se puso a consideración y lo votaron”, dijo la diputada Paola Calle a Los Andes. “Parece que habían arreglado esa imposición y votar ese despacho sin entregar la documentación por la que habían pedido postergarlo. Es un papelón por los errores que tiene”, asegura la legisladora sobre la decisión de Vilchez de apoyar el texto radical.

Durante la reunión de la comisión, se vivieron momentos tensos. Calle increpaba a sus colegas por la metodología mientras Emiliano Campos (UCR), Carolina Lencinas (UCR) y Roxana Escudero (PJ) participaban de la comisión por Zoom. Pese a que la pandemia es parte del pasado, en la Cámara Baja autorizan el trabajo virtual bregando por la participación. El sueldo de un legislador ronda los $500.000.

“Nos estamos enterando ahora de la propuesta de despacho. Tiene errores hasta de redacción y tenemos que votarlo de manera avasalladora”, dijo Calle. Y pidió una moción para postergarlo. Llaver le respondió que se acogía al reglamento y le dijo que la moción se votaría después. “Era ridículo, si sabían que lo aprobaban, ¿cómo le van a patear la moción que pedía postergarlo?” Se indignó un dirigente.

También le dijo a Vilchez: “vos sos oficialista, cuando conviene hacemos política y cuando no conviene, no hacemos política en la comisión”. Desde el Pro se defienden diciendo que se buscaron consensos pero que no se lograron y destacaron la inclusión de los artículos que se agregaron para otorgar mayores controles.

La situación indignó al peronismo que ya había rechazado de antemano la iniciativa (por eso no presenta despacho en minoría) pero que esperaba contar “con dirigentes que se planten y rechacen el proyecto”.

Los cambios

La iniciativa, modifica el artículo 22 de la Carta Orgánica de OSEP, relacionado con el aporte mensual al Fondo de Enfermedades Catastróficas. De acuerdo al despacho, será del 0.75% por hasta 1 afiliado indirecto a cargo; 1.5% por hasta 2 indirectos y del 2.25% por 3 o más afiliados indirectos a cargo. Por otra parte, en el artículo 24 se establece una modificación en el aporte que realiza la parte patronal, que del 6% pasará al 7%.

El texto legislativo incorporó al original otros tres artículos que disponen por un lado, que semestralmente la OSEP deberá remitir a los Ministerios de Hacienda y Finanzas y de Salud, Desarrollo Social y Deportes, así como a las Comisiones de Salud de ambas Cámaras, un informe con los avances en materia prestacional y presupuestaria relacionado con los alcances de este proyecto.

Asimismo, dispone suspender en el ámbito de la Obra Social la incorporación de personal administrativo, salvo en aquellos casos que el ingreso se origine por el reemplazo de bajas, por jubilación o renuncias, que se encuentren debidamente respaldadas.

Y finalmente propone mejorar los sistemas de control de la conducta prestacional de los profesionales y las instituciones prestadoras de servicios, especialmente en los departamentos alejados, para evitar el cobro indebido de coseguros y asegurar el cumplimiento de los convenios vigentes.