Organizaciones sociales marcharon en Mendoza por el “aborto legal, seguro y gratuito” y contra la “derecha”

Diez mil mendocinos y mendocinas marcharon esta tarde, por las calles de la ciudad, con consignas diversas: “contra el ajuste”, “por el aborto legal”, “contra la derecha y el FMI”. Bajo el lema “la libertad es nuestra” activistas, militantes y ciudadanos coparon las calles de la Ciudad de Mendoza.

La marcha, que también se llevó a cabo en las demás provincias del país, comenzó a las 18.30hs en el Km0 para dirigirse por las calles mendocinas hasta la Casa de Gobierno donde finalmente culminó con la lectura de comunicados de diferentes organizaciones políticas, sindicales y sociales.

“La convocatoria se da en el marco de marchas federales en distintos puntos del país, dentro de la conmemoración del 28 de septiembre que es el “Día de Acción Global por el derecho al Aborto Legal”, contó a Diario Los Andes, Milagros Saavedra, participante de la campaña del aborto legal y la organización feminista Ni Una Menos.

“Debido al avance de la ultraderecha surge la necesidad de volver a reunirse y retomar las calles en defensa de los derechos feministas conquistados: el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Educación Sexual Integral, Ley contra la violencia de género, jubilaciones de amas de casa, ley de identidad de género, entre muchos otros”, continuó la militante feminista.

La marcha peregrinó por Calle San Martín, hasta la calle Las Heras por donde dobló para avanzar hacia Patricias Mendocinas para desembocar en la Casa de Gobierno que era el objetivo planteado.

Allí organizaciones sociales y feministas leyeron un comunicado que rezaba: “La libertad es nuestra, marchamos contra la derecha, el ajuste y el FMI, en defensa de los derechos humanos. Marchamos por la educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir”.

“Separación de la Iglesia y del Estado ya. Esta provincia no puede permitir que obras sociales prepagas e instituciones públicas incumplan la ley”, continuó leyendo una de las voceras de Ni Una Menos.

También hubieron organizaciones de Derechos Humanos que participaron en la lectura del comunicado. A su tiempo, leyeron: “A pesar del negacionismo del neoliberalismo, exigimos la búsqueda de más de 300 bebés apropiados durante el cautiverio de sus madres en la última dictadura”.

Tuvo lugar también un pedido por las Islas Malvinas: “Ruptura de los tratados que afectan nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas”.

Organizaciones ambientales, como la Asamblea por el Agua, participó de la redacción del comunicado: “Rechazamos el extractivismo que produce contaminación, saqueo, muerte, incremento de la temperatura y fuga de capitales. No al fracking, no a las semillas transgénicas y agrotóxicos, no a los desmontes e incendios”.

El gobierno provincial también fue objetivo de críticas por las organizaciones que participaron. Denunciaron el “acuerdo firmado por el gobierno de Rodolfo Suárez con la empresa estatal Israelí Mekorot”, con quienes el Estado firmó un acuerdo para “mejorar” el abastecimiento de agua en la provincia.

También criticaron el hecho que dio con la muerte de Natalí Guiñazú: “el día 10 de septiembre apareció muerta nuestra amiga Natalí Guiñazú en la subcomisaría 61 de Beltrán Mendoza. Exigimos el rápido esclarecimiento de los hechos y que paguen todos los culpables”.

Javier Milei fue otro de los “blancos” por parte de la multitud. Durante la larga caminata que realizaron, los cánticos contra el “león libertario” se dejaron escuchar: “la motosierra no va a pasar, a la derecha le decimos nunca más”.

“Decimos no a los vouchers, no al arancelamiento, no al desmantelamiento del sistema educativo. Basta de desprestigio y precarización de la tarea docente. Sí a una educación superior, pública, gratuita, financiada por el Estado, laica, con perspectiva de género y derechos humanos”, continuando con las denuncias contra el candidato presidencial y sus propuestas.

“Ante el amedrentamiento que reciben trabajadoras y trabajadores de la ciencia, renovamos nuestro compromiso en defensa de una ciencia pública que esté al servicio de la comunidad. Basta de amedrentar al CONICET”, continuó el texto preparado por las organizaciones.

“Necesitamos presupuesto suficiente para la dirección de género y diversidad, creación de refugios, subsidios, licencias laborales y traslados para todas las que lo necesiten”, continuaron con las consignas en favor de las “mujeres y las diversidades”.

Participaron también organizaciones del colectivo LGBTIQ+: “Aplicación efectiva del cupo laboral Travesti Trans en Mendoza. Las personas travesti trans exigimos el cumplimiento de nuestros derechos”.

Cristina Fernández de Kirchner también participó del texto, las organizaciones pidieron “investigar el intento de Magnicidio a la vicepresidenta” y cargaron contra la Jueza Federal María Eugenia Capuchetti, quien señalaron que “debe investigar cómo corresponde” y en contra de “la persecución política por parte del Poder Judicial”

La marcha culminó de forma pacífica y prácticamente, durante su recorrido, fue “autogestionada” por los mismos militantes quienes cortaban las calles para que la multitud caminara, y luego habilitaban las calles para que el flujo de autos continúe.

