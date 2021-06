Omar de Marchi: “Si no hubiera acuerdo, el camino no son las PASO”

Días atrás, Omar de Marchi lanzó fuertes críticas a la estatización de Impsa y sostuvo que fue un error del Gobierno provincial involucrarse. Entrevistado por Los Andes, el diputado nacional de Juntos por el Cambio y referente del Pro en Mendoza, resalta que acompaña la gestión local, pero aclara: “Cuando no estoy de acuerdo, lo planteo”. De cara a la campaña electoral y la interna en Cambia Mendoza, sostiene que el frente es más variado que la UCR. Plantea que el Pro tiene que tener una mayor representación en las listas y advierte que el espacio podría debilitarse si no la consiguen. Además, se anota en la carrera por la Gobernación en 2023 y asegura que Mendoza necesita una transformación fuerte.

-¿Habló con el gobernador tras haber criticado la entrada de la Provincia en Impsa?

-Con el gobernador hablamos cada tanto. Obviamente yo tengo la suficiente libertad y madurez para opinar sin necesidad de que me corrijan. A esta altura digo lo que pienso con mucha coherencia. Opino muchas veces para acompañar la gestión del gobierno y, cuando no estoy de acuerdo, lo planteo, no me lo guardo. Hablamos con el gobernador en términos muy respetuosos sobre el asunto. Yo sostengo mi posición en torno a este tema, ya que advierto con mucha responsabilidad que ha sido un error.

-¿Por qué algunos legisladores del Pro acompañaron el proyecto en la Legislatura?

-Hemos sido muy coherentes. En la comisión donde se discutió el tema, nuestros diputados hicieron un planteo muy concreto respecto de esto, con condiciones que finalmente no fueron contempladas en lo que finalmente se aprobó. Por eso, el senador Rolando Baldasso se abstuvo en la votación.

-Desde el Gobierno sostienen que sus críticas fueron para posicionarse de cara a la interna…

-Ésa es una respuesta superflua. Lo importante es discutir los temas de fondo sobre la inversión del dinero público en Impsa. Sería subestimar mi opinión decir eso.

-¿Ya empezó a moverse la interna en el oficialismo?

-Tenemos que actuar dentro de Cambia Mendoza con mucha responsabilidad y comprendiendo la gravedad del momento que está viviendo la Argentina. No hay espacio para especulaciones internas de ninguno de los partidos que integramos el frente. Hay que ofrecer a los mendocinos los mejores candidatos y las mejores candidatas, independientemente de los partidos a los cuales pertenezcan. Esto significa que Cambia Mendoza es mucho más grande, más variado y más colorido que el radicalismo. Nosotros comprendemos la fuerte influencia del radicalismo, pero tiene que haber inteligencia en una articulación de listas que contenga a todos los sectores porque, si no, se achica la oferta electoral y eso nos va a perjudicar. Hay que tener mucho cuidado con el crecimiento de las terceras posiciones. En Chile y en Brasil pasó eso, por izquierda y por derecha, respectivamente.

-¿El Pro busca tener un mayor protagonismo en las listas?

-El Pro tiene que tener la representación que merece dentro de las listas de Cambia Mendoza y es la discusión que tenemos que tener en estos días. Vamos a dialogar con el resto de los referentes del espacio. La fortaleza de Cambia Mendoza se va a dar en la medida en que tengamos los espacios que merecemos. Si esto no fuera así, evidentemente el frente puede debilitarse.

-¿Existe la posibilidad de que haya unas PASO?

-En nuestro caso no creo que el camino sean las PASO. Tiene que haber un entendimiento general y, si no hubiera un acuerdo razonable, el camino no son las PASO.

-¿Eso quiere decir que puede haber una ruptura con la UCR e ir por afuera?

-Confiamos en que va a haber un acuerdo razonable.

-¿Qué le parece que Cornejo y Cobos encabecen las listas a senadores y diputados?

-Son dos buenos candidatos evidentemente. El orden de las listas lo resolveremos oportunamente.

-¿Cómo evalúa la salida del PD de Cambia Mendoza?

-Lo lamento y lo dije en su momento. Creo que lo ideal sería que estuviéramos en el mismo espacio. Pero las circunstancias han hecho que ocurriera esto.

-¿Se hizo lo suficiente para que continúen en el frente?

-Siempre se pueden hacer mayores esfuerzos. Nunca uno puede decir que hizo todo. Seguramente faltó algo por hacer.

-¿Esta fragmentación puede favorecer al peronismo en las elecciones?

-No pienso eso. La variedad de la oferta electoral es siempre enriquecedora y no hay que subestimar la inteligencia de la gente. No hay que subestimar a ninguna otra expresión política que se presente.

-¿Cómo ve la interna del Pro nacional entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta?

-No es una interna, sino una discusión productiva que se da dentro del principal partido de oposición de la Argentina, que es el Pro.

-Se habla de una pelea de halcones y paloma. ¿Usted de qué lado se ubica?

-Yo creo que no hay halcones ni palomas, sino que hay dos personas con responsabilidades distintas y, por lo tanto, perfiles distintos. No es lo mismo ser Jefe de Gobierno que ser jefe del principal partido de la oposición. Son tareas distintas. Todos hacemos falta, los Horacios y las Patricias. Creo que esto nos enriquece, habla de un partido que está vivo, que discute y está teniendo un fuerte crecimiento. No tenemos diferencias de valores, pensamos lo mismo de cómo debe estar ubicada la Argentina en el mundo.

-¿Cómo vio la concordia entre Suárez y Alberto Fernández en la última visita? ¿Fue real o impostada?

-Valoro el gesto respetuoso del gobernador, porque la visita de un presidente es un hecho importante para una provincia y el gobernador tiene que ser un anfitrión amigable. Eso no significa que no se mantengan alzadas las banderas de defensa de la provincia. Mendoza suele estar discriminada por la Nación en un montón de temas. Pero eso no debe llevarse al extremo de ser antipático en una visita del presidente.

-¿Está de acuerdo en el modelo de gestión de la pandemia que ha tenido Suárez?

-Hay una enorme diferencia entre la gestión de la pandemia a nivel provincial que a nivel nacional. A nivel provincial hubo transparencia absoluta y una eficiencia evidente en la distribución de los escasos recursos que venían de la Nación. Paralelo a esto, se advierte una pésima y oscura gestión vacunatoria por parte del Gobierno nacional, con casi 85.000 muertos y con miles de compatriotas que murieron esperando una vacuna que nunca llegó. Y no llegó porque existieron vacunatorios VIP y una pésima gestión de adquisición de vacunas. Solamente con Pfizer nos hemos privado de tener 8 millones de dosis al día de hoy.

-En 2019 fue precandidato a gobernador en la interna de Cambia Mendoza, ¿Sigue aspirando a gobernar la provincia?

- Yo voy a gobernar Mendoza en algún momento. Mendoza necesita un shock de transformación fuerte. Hay dos ejes en los que la provincia tiene que centrarse: la transformación profunda del sistema educativo y fuerte inversión en el hábitat. No hay ninguna chance de que una sociedad prospere si tiene hoy Mendoza más de 30.000 familias viviendo en asentamientos inestables. Eso habla de marginalidad, exclusión y muchísimos mendocinos que están fuera del sistema. Por otro lado, no hay ninguna chance de progresar y desarrollarse como sociedad si no es de la mano de la incorporación de conocimiento.

-En 2023 ¿va a competir de nuevo en el frente o por afuera?

-Siempre el socio más importante es el ciudadano que vota. Así que lo vamos a hacer siempre muy cerca de la gente y trabajando desde ahora para gobernar Mendoza en 2023.