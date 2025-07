"Nos expulsaron": qué pidió la tropa de Anabel Fernández Sagasti en horas decisivas para el PJ

Sin embargo, otros, menos optimistas, sugirieron que todas las cartas ya están echadas. "Técnicamente hay tiempo, pero no vemos fácil que haya acuerdo" , afirmó la fuente del sector de los intendentes.

"Por ahora no cambia nada y nos vamos por afuera" , señalaron, en tanto, desde el bando del kirchnerismo. El punto de quiebre fue la presentación de una lista de candidatos a diputados nacionales con Emir Félix a la cabeza que referencia únicamente a los jefes comunales y que sus adversarios conocieron "por los diarios" , segñun afirman, en la noche del sábado.

La sorpresa fue grande, aseguran en La Cámpora. Fernández Sagasti se había reunido ese mismo día a la mañana con Omar Félix en el hotel Huentala para buscar un acercamiento y no había indicios de ruptura. " Venía bien la negociación hasta ese momento , le habían pedido a Anabel que se bajara, a pesar de que es la que mejor mide", aseguran los aliados de la senadora nacional cristinista. Y afirman que estaban cerca de cerrar un acuerdo para que alguien del kirchnerismo ocupara el segundo lugar de la lista, en remplazo de la intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis , quien responde al operador de los intendentes Carlos Ciurca .

Radicalmente distinta es la versión del otro sector sobre la reunión en el Huentala. "No hubo acuerdo sobre ningún punto, hasta lo provincial se tiró sobre la mesa", señalan los voceros de los intendentes. No rechazan en este grupo la versión de que había cierta flexibilidad para que una figura kirchnerista entrara en los primeros puestos de la lista nacional, pero dicen que el kirchnerismo no proporcionó "ningún nombre".

Tras la difusión de la lista de los intendentes, que además de Félix y Destéfanis, tiene en tercer lugar para la Cámara de Diputados de la Nación al intendente de Maipú Matías Stevanato, Fernández Sagasti juntó a la tropa para evaluar qué hacer.

En la reunión del domingo por la mañana estuvieron dirigentes anabelistas como Alejandro Abraham y Jorge Tanús. "Todos le pidieron a Anabel que se vaya por afuera", relató un testigo. Y remató: "ellos (en referencia a los intendentes) decidieron expulsarnos y armar su propio frente".

El paso a paso del PJ

A fines de mayo, el PJ resolvió en un congreso partidario que los candidatos a diputados nacionales los elegiría por medio de una elección interna. En su cronograma, las listas de candidatos debían quedar proclamadas el 5 de julio, pero la posibilidad de sellar un acuerdo con el kirchnerismo postergó las negociaciones hasta el sábado 12.

En el medio, hubo un récord de prórrogas de la Junta Electoral: nada menos que 33. "No podíamos prorrogar más la lista, no teníamos margen", aseguran los laderos de Emir Félix, para quienes en la tarde del sábado las conversaciones con la oposición interna (que en ningún momento se planteó presentar una lista propia para la interna del 3 de agosto) habían quedado en un "punto muerto".

"Creo que al menos en lo nacional, las probabilidades de una modificación se diluyeron", insistían este lunes los mismos referentes, hasta que el gobernador Alfredo Cornejo anunció la unificación electoral. Después de esta novedad, que muchos no esperaban que se produjera hasta el viernes 18, apareció una luz de esperanza para el acuerdo.

Pero en la interna del peronismo mendocino hay, como ocurría hace unos años en Juntos por el Cambio, halcones y palomas. Los halcones de la interna indicaron que para que hubiera un acuerdo, el anabelismo debería conformarse apenas con el cuarto lugar de la lista de diputados nacionales.

No respetarían el "cupo" de Anabel Fernández Sagasti

Y algo más. Aunque ahora se pueda negociar la lista de legisladores provinciales, que también se votarán en octubre, las chances de "compensar" al kirchnerismo en la Legislatura tampoco serían muy holgadas, ya que cambió la configuración interna.

Sucede que en la elección de 2025 se ponen en juego las bancas ganadas por el peronismo en 2021, cuando el control del partido recaía, además del kirchnerismo, en dirigentes que se cambiaron de bando y ahora están con los intendentes. Por eso el sector K no podría pedir que les respeten en las listas provinciales de 2025 el "cupo" de cargos obtenidos hace cuatro años.

"Muchos de los dirigentes que entraron en 2021 no son de La Cámpora puros, hay varios que son de Ciurca, como Adriana Cano y Mercedes Derrache, y Julio Villafañe, que es de Aveiro. Ellos metieron sólo dos: Helio Perviú y Valentina Morán", ejemplificaron fuentes internas, con la calculadora en la mano, a horas del desenlace.