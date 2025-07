Encuesta: Luis Petri sorprende como amplio favorito y La Libertad Avanza desplaza a Cambia Mendoza

Ante la pregunta de “ sí las elecciones en Mendoza fueran hoy, ¿a quién votaría?” , un 51,4% respondió por Luis Petri . Mientras que el diputado nacional Cobos , posible carta electoral de Cambia Mendoza si no hay acuerdo con los libertarios, aparece segundo con un 14,1% lejano.

Mientras que en el fondo de la tabla aparece Mario Vadillo (Partido Verde) con un escaso 3,9%. El margen de indecisos se ubicó en un 6%, en esta pregunta.

Más adelante, la encuesta pregunta “independiente que usted los vote o no, ¿quién cree que va a ganar las próximas elecciones en la provincia de Mendoza? ” y también se impone Petri, pero con un 58,3%. En esta consulta el ministro aparece referenciado con La Libertad Avanza.

Encuesta-DC Consultores 1.jpg

Mientras que Anabel Fernández Sagasti (peronismo) aparece segunda con un 20,8% y desplaza a Julio Cobos (Cambia Mendoza) al tercer lugar (16,7%) y muy por debajo se ubica Jorge Difonso, con La Unión Mendocina, en apenas un 4,2%.

La Libertad Avanza le gana a Cambia Mendoza, según la encuesta

Otra pregunta interesante de la encuesta es “¿por cuál partido votaría?”. El sello de La Libertad Avanza aparece con un 56,2% a favor, hundiendo a Cambia Mendoza a un 13,5%.

Encuesta-DC Consultores 2.jpg

Recordemos que este es uno de los puntos de negociación entre Alfredo Cornejo y los hermanos Milei. En el gobierno provincial han insistido en que LLA no tiene peso propio, a comparación del histórico frente cornejista.

Luego, el “peronismo no K” se impone por encima del “kirchnerismo”, por un escaso margen: 12,7% a 11,8%. Mientras que LUM y el Partido Verde cierran la fila con menos de 3%, cada uno.

El análisis de Aníbal Urios

El consultor Aníbal Urios analizó los resultados a favor de Petri y señaló que venían observando la tendencia, desde otros estudios anteriores.

"En la escuesta pasada preguntamos quién debe continuar después de Cornejo y la gente decía en un 60%, Petri. No significa que esa gente lo vote, pero sí un olfato de que algo se viene", señaló en diálogo con Los Andes.

"Petri tiene 60% de imagen positiva y en intención de voto está arriba de todos. No sabemos sí se va a dar o no, pero de alguna forma hay un inconsciente colectivo que lo está viendo como candidato serio en Mendoza", apuntó el analista.

Encuesta-DC Consultores 3.jpg

También consideró que en la vereda de enfrente no tiene otro competidor fuerte, en el caso de que Cornejo lo enfrente con un candidato aparte. "Me parece que se quedó sin nada y es lo que está pasando en todas las provincias", señaló el consultor.

Puso como ejemplo al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, que tampoco tiene a otro nombre potable en la última medición que realizaron en esa provincia.

Urios considera que La Libertad Avanza tampoco es un sello que garantice un resultado favorable por sí solo. Pero a diferencia de lo que sucedió en Misiones o con el mismo Manuel Adorni en CABA, Petri "tiene otra incidencia, porque ya tuvo una elección y viene en construcción". En ese caso, no es un candidato "ignoto".

"Me parece que desde 2023, hubo un quiebre en el elector, en visualizarlo como continuidad. Mendoza es un lugar donde no tenés reelección y también se diluye un poco la figura del que está gobernando, porque ya no puede continuar y de alguna manera tenés que visibilizar a alguien", consideró el consultor.

De todas formas, señaló que en la competencia sello contra sello, ahora "la lapicera la tiene La Libertad Avanza y Cornejo no quería aflojarla, como le pasó al Pro en la Provincia de Buenos Aires". Por esto, entiende que el gobernador "está forzando" la alianza.

Por último, en cuanto a la interna peronista, Anibal Urios consideró que "Anabel es la figura peronista de Mendoza, sin ningún lugar a dudas".

"No hay más nada del peronismo y si ella construye, al estilo de los últimos que tuvieron buena performance, como Juan Monteverde en Rosario y Leandro Santoro en CABA, no hay que sacarla del juego", completó.