Moria Casán alabó a Massa: “Ser ministro de Economía es más importante que ser Presidente”

Moria Casán, pareja de Fernando “Pato” Galmarini, histórico dirigente peronista, exfuncionario menemista y suegro de Sergio Massa, opinó con elogios acerca la designación de su yerno como el nuevo “superministro” de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura.

Primero, a través de Twitter, la exvedette emitió un mensaje optimista: “Enhorabuena todo lo que ocurra para que nuestra amada Argentina siga adelante, mientras tanto yo sigo de honey moon con el suegro de @SergioMassa y padre de @MalenaMassa #MilitandoLaVida”.

Moria Casán confía en Sergio Massa como "superministro" de Economía (Twitter)

Luego, la One sumó más laureles a su yerno en una entrevista para AM 530. Fue esta mañana, cuando el periodista Daniel Tognetti hablaba con “Pato” Galmarini sobre los planes de casamiento (”Moria no se quiere casar”), momento en que la exjurado del Bailando intervino en el diálogo telefónico para aportar su mirada sobre Sergio Massa al frente de la cartera de Economía.

“Lo veo fantástico. Es un hombre brillante que tiene cintura, hace ula ula. Es un hombre con una gran militancia, está muy en eje y centrado. Lo veo con mucha fuerza, que es lo que necesita el país. Se necesita unión para avanzar y Sergio ha actuado como un gran samoré”, opinó la actriz.

Moria Casán y Fernando "Pato" Galmarini, el suegro de Sergio Massa, comenzaron su relación a mediados de 2021

Tognetti le recordó a Moria que a Massa le tocó asumir en un momento severo para el país. Sin embargo, ella continuó con sus buenos augurios y hasta minimizó la figura de Alberto Fernández.

“El país es muy difícil de analizar pero él es un hombre para cualquier puesto político”, añadió Moria.

“¿Lo ves como futuro Presidente?”, le preguntó Tognetti. Y Casán contestó sin dudar: “Como presidente, obvio. Ser ministro de Economía o tener superpoderes es más importante que ser Presidente”.

Sergio Massa es el nuevo ministro de Economía tras la salida de Silvina Batakis (Prensa Massa)

Por su parte, el dirigente peronista “Pato” Galmarini destacó que su yerno es “uno de los tipos más talentosos que tiene la política argentina”.

“Sergio va a militar a los barrios y a hablar con los compañeros y compañeras en momentos donde no son muchos los que militan. También tiene una mujer que es una fervorosa peronista, cuyos padres ya estábamos comprometidos con el retorno de la democracia”, resaltó el novio de Moria.

Culpando a Mauricio Macri de la actual crisis (”Lo que dejó fue tierra arrasada”), el padre de Malena Galmarini dijo que “nos va a costar salir pero con Sergio va a costar menos y va a fortalecer el gobierno de Alberto, que es un amigo; y de Cristina, que es crack”.