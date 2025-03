Milei habló sobre los supuestos pedidos de coima en medio del criptogate: "Son chimentos de peluquería"

Sobre la polémica por la cripto $Libra, Milei advirtió: "Un problema de terceros con terceros no es un problema mío". Al referirse a la nota que habla de las supuestas coimas que publicó The New York Times el viernes, el presidente sostuvo que "en la nota son todos condicionales, se cuidan bien, porque no dejan de ser chimentos de peluquería".