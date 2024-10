Metrotranvía: la ampliación lleva 20% de avance casi sin endeudamiento y el Gobierno evalúa qué hacer con el crédito aprobado

El Gobierno provincial hizo un nuevo aporte a la obra de ampliación del Metrotranvía, una de las mayores apuestas que ha hecho la gestión de Alfredo Cornejo en su comienzo de gestión, marcada por la crisis macroeconómica y un descenso importante de la obra pública a nivel nacional y provincial.

En este caso, fueron $3.374 millones que se oficializaron en el decreto 1397 del Boletín Oficial de este jueves. Se trata de un “aporte irrevocable de capital” hacia la Sociedad de Transporte Mendoza (STM), que es el organismo que lleva adelante la obra.

De esta forma, solamente en 2024 se han destinado en diversos aportes $21.051 millones para los trabajos del Metrotranvía, distribuidos en diferentes decretos con aportes de capital, así como también un remanente de un crédito que se había autorizado en 2023.

Los mismos se enviaron en febrero ($1.000 millones por decreto y $3.193 de bonos verdes), marzo ($2.811 millones), abril ($2.400 millones), mayo ($5.443 millones), junio ($2.830 millones).

No obstante, casi todo lo que se ha invertido ha sido sin acceder a endeudamiento. Recordemos que Mendoza tiene autorización para este año a un crédito por casi $30.000 millones que no se han utilizado, ya que el Gobierno ha decidido no salir al mercado por esta obra, que ya superó el 20% de avance.

De hecho, desde que comenzaron con la ampliación, sólo se tomó un crédito de $8.000 millones en 2023 (aprobado en el proyecto del Presupuesto), pero el resto ha surgido de ahorros de la Provincia.

Qué hacer con los créditos

Natalio Mema, ministro de Gobierno, expresó a Los Andes que el hecho de poder accedido al roll over en este 2024 (refinanciación de las deudas que vencían este año) “nos permitió administrar mejor la toma de financiamiento”; y más allá que esté por finalizar el año, no descartó que esos $30.000 millones puedan tomarse en lo que resta del año.

En tanto, hacia futuro, también dejó entrever la posibilidad de que pueda aparecer otro pedido de financiamiento para la obra, que tiene un presupuesto aproximado de la obra que ronda los U$S 100 millones.

“Cuando pedimos el financiamiento inicial en dólares por el total de la obra, acordamos con los legisladores de la oposición pedirlo en pesos y año a año, con la idea de que se pueda ir analizando el progreso de la obra, que está en un 20%, por encima de la curva de inversión”, marcó.

Y añadió: “No está descartado que tomemos esos $30.000 millones y que incluyamos en el presupuesto lo que insuma esa obra para el 2025”.

Ampliación

Las obras están divididas en dos. Por un lado, la ampliación de la traza hacia el norte, con 6 kilómetros más de extensión, desde el parador Avellaneda hasta el Aeropuerto El Plumerillo, en Las Heras. En tanto, por otro lado, la ampliación hacia el sur completará un nuevo ramal de 11 kilómetros, que saldrá desde el actual parador Pellegrini, en Godoy Cruz; y que llegará al departamento de Luján de Cuyo en Chacras, con el parador Pueyrredón.

Hasta la fecha, se sigue con las obras que tienen que ver con liberar la traza y realizar trabajos en las adyacencias de donde transitarán a futuro las duplas, ya sea con puentes, ciclovías o caminos peatonales, entre otros. Los trabajos tuvieron su comienzo oficial en septiembre del 2023, y está previsto finalizar toda la ampliación en septiembre del 2027.

Según agregó Mema, los anticipos financieros para la obra del Metrotranvía “permitieron concretar estos avances para la infraestructura civil, al adquirir los productos valuados en dólares, congelado al valor oficial del año pasado”.

En tanto, agregó que los trabajos hacia Luján y al Aeropuerto de Mendoza están “por encima del ritmo previsto, debido a que contamos con los materiales necesarios. Esta planificación, en los dos frentes en simultáneo, permite un ahorro significativo en el presupuesto previsto”.

La relocalización en Las Heras

En lo que es su aspecto más complejo, la ampliación del Metrotranvía del lado de Las Heras determinará la relocalización de unas 210 familias que viven en asentamientos ubicados sobre o cerca de la traza donde se montará la obra vial.

Los terrenos en los que se encuentran estas familias son del Estado: pertenecen al ex Ferrocarril General San Martín. Según precisó Daniel Viches, presidente de la Sociedad de Transporte de Mendoza, la zona ocupada es aquella donde “la traza del metrotranvía hace la curva para ir al aeropuerto”.

Los asentamientos afectados son Güemes (en la estación Panquehua) y otro de Cuadro Estación Espejo. Hay además otro poblado en la zona llamado “Todos Unidos”, que tiene más de una década y en cuyo predio se haría la relocalización.

Hace meses se viene trabajando en la reubicación de vecinos y la semana pasada hubo reuniones entre el Gobierno provincial, el municipio y la STM para definir el plan. “Hemos trabajado toda la semana para avanzar con los acuerdos necesarios y hay buenas noticias respecto a nuestra tarea”, aseguró Vilches.

Desde el Ministerio de Gobierno señalaron al respecto que, aunque son pocas las casas ubicadas donde se colocarán las vías del tren, será “todo un barrio” el relocalizado.

Las relocalizaciones para hacer obras son complejas y caras. El gobernador Alfredo Cornejo las ha considerado “traumáticas”. Empleó este término para calificar el proceso de traslado de las 38 familias de Luján de Cuyo que tuvieron que mudarse para que pudiera avanzar la remodelación de la ruta 82 a Cacheuta. La mayoría de ellas se fue a un barrio nuevo que al IPV le costó $750 millones de pesos construir.

En el municipio de Las Heras señalan, por ejemplo, que el asentamiento “Todos Unidos” era más chico antes, pero su población comenzó a crecer a partir de que se corrió la voz de que habría una relocalización de familias.

Detalles de las obras

Recientemente, se han adquirido más de 600 rieles de 12 metros de longitud, tipo UIC54, que serán utilizados en el armado de la vía en la Etapa III. Además, se han incorporado más de 30.000 durmientes de hormigón, distribuidos en diversas áreas del proyecto. En cuanto al balasto, se han obtenido 40.000 m³, de los cuales 10.000 m³ ya han sido utilizados en el corrimiento de la vía de carga, mientras que el resto permanece en la planta de producción de la contratista.

En las áreas de Luján y Las Heras, se han instalado más de 40 columnas para la futura construcción de catenarias. También se han adquirido más de 50.000 metros de cables de media tensión. En términos de conectividad, se han adquirido más de 26.000 metros de fibra óptica, cubriendo 70% de los requerimientos de la obra para la red de transporte de datos.

Además, se han sumado cerca de 240 cámaras que cubrirán 80% del sistema de monitoreo de la obra, junto con elementos de megafonía y equipos para las centrales de incendios de los locales técnicos. Por último, se han instalado 5.700 baldosas en los paradores ubicados en las áreas de Luján y Las Heras.