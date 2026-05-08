Máximo Kirchner se somete a una operación: no especificó de qué y explicó por qué no lo aompañó Cristina

El diputado nacional Máximo Kirchner está siendo sometido a una cirugía programada que venía postergando desde hace un tiempo. El dirigente reveló que le pidió especialmente a su madre, Cristina Fernández de Kirchner , que no lo acompañe durante el procedimiento.

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A través de un mensaje difundido públicamente, el legislador explicó que la intervención no reviste gravedad y señaló que espera recuperarse rápidamente. Incluso contó, en tono distendido, que uno de los cirujanos es hincha de Estudiantes y le prometió que podrá ver el partido del domingo desde su casa.

Sin embargo, el eje central de su mensaje estuvo puesto en la situación judicial de la expresidenta. “Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga”, expresó.

Kirchner argumentó que no quería que su madre tuviera que solicitar permisos especiales para trasladarse y cuestionó duramente al Poder Judicial, al que acusó de mantenerla en una “prisión domiciliaria irregular”.

“A ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico”, sostuvo.

Además, aseguró que la exmandataria “no merece el show que montarían con su traslado” y vinculó su situación con el contexto político y económico actual del país.

El mensaje concluyó con un saludo a sus seguidores y una frase irónica: “Después de tantas operaciones de prensa…”.