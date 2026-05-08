8 de mayo de 2026 - 11:20

Máximo Kirchner se somete a una operación: no especificó de qué y explicó por qué no lo aompañó Cristina

El diputado nacional será intervenido quirúrgicamente este viernes en una operación programada. En un mensaje público, explicó que le pidió a Cristina Fernández de Kirchner que no lo acompañe para evitar “el show” que, según afirmó, generarían alrededor de un eventual traslado de la ex presidenta.

Máximo Kirchner.

Máximo Kirchner.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El diputado nacional Máximo Kirchner está siendo sometido a una cirugía programada que venía postergando desde hace un tiempo. El dirigente reveló que le pidió especialmente a su madre, Cristina Fernández de Kirchner, que no lo acompañe durante el procedimiento.

Leé además

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, participó de la Expo San Juan y del lanzamiento de la Mesa Federal Minera.

Jimena Latorre anunció en la Expo San Juan Minera que Mendoza trabaja en su propia Ley de Glaciares

Por Martín Fernández Russo
El presidente Javier Milei junto a Demian Reidel.

Pub en Madrid, freeshop y playa: imputaron a Demian Reidel por gastos con la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica

Por Redacción Política

A través de un mensaje difundido públicamente, el legislador explicó que la intervención no reviste gravedad y señaló que espera recuperarse rápidamente. Incluso contó, en tono distendido, que uno de los cirujanos es hincha de Estudiantes y le prometió que podrá ver el partido del domingo desde su casa.

Sin embargo, el eje central de su mensaje estuvo puesto en la situación judicial de la expresidenta. “Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga”, expresó.

image

Kirchner argumentó que no quería que su madre tuviera que solicitar permisos especiales para trasladarse y cuestionó duramente al Poder Judicial, al que acusó de mantenerla en una “prisión domiciliaria irregular”.

“A ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico”, sostuvo.

Además, aseguró que la exmandataria “no merece el show que montarían con su traslado” y vinculó su situación con el contexto político y económico actual del país.

El mensaje concluyó con un saludo a sus seguidores y una frase irónica: “Después de tantas operaciones de prensa…”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La reunión de tres intendentes peronistas en San Juan

La Expo San Juan Minera también sirvió de base para el peronismo federal: hubo reunión de intendentes

Por Redacción Política
Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti junto a la periodista Cristina Pérez y el diputado nacional Luis Petri. Foto 05/10/24 - IG @cris_noticias

La famosa "periodista" a la que Adorni acusó de "traición": iba a viajar con él de vacaciones y después lo criticó

Por Redacción Política
“Si me pegan a mí, le pegan a Milei”: la defensa de Adorni tras las denuncias.

Manuel Adorni habló de su causa judicial: "Esto me pasó porque soy una parte de Milei"

Por Redacción Política
El ministro de Salud, Mario Lugones 

El Gobierno le respondió a la OMS tras las advertencias por hantavirus y ratificó su salida del organismo

Por Redacción Política