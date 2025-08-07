Mauricio Macri, tras el acuerdo electoral con Karina Milei: "Lo que está en juego es el futuro del país"

El expresidente anunció la alianza con La Libertad Avanza (LLA), que responde a un "reclamo de muchos". Se trató de "una buena primera reunión con Karina Milei", aseguró Macri.

Este jueves, el expresidente y actual titular del PRO, Mauricio Macri, confirmó el acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA). Lo hizo tras una reunión con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. En un posteo, el exmandatario enmarcó la decisión en una responsabilidad histórica: "Lo que está en juego no es un partido ni un cargo, sino, de alguna manera, el futuro del país".

En su cuenta de X, Macri aseguró que la alianza busca "acompañar el cambio que está en marcha en todo el país". "Creemos que esta decisión de ir juntos en varias provincias refleja un reclamo de muchos: unir fuerzas, priorizar en lo que estamos de acuerdo y seguir el rumbo que eligió la sociedad", afirmó el expresidente.

Además, Macri reconoció las fuertes tensiones internas que generó el acuerdo. En contraposición, admitió que "otros no comparten esta posición", en una clara alusión a los sectores del PRO que se oponen a la fusión con el oficialismo.