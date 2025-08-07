7 de agosto de 2025 - 23:46

Mauricio Macri, tras el acuerdo electoral con Karina Milei: "Lo que está en juego es el futuro del país"

El expresidente anunció la alianza con La Libertad Avanza (LLA), que responde a un "reclamo de muchos". Se trató de "una buena primera reunión con Karina Milei", aseguró Macri.

Mauricio Macri habló sobre el acuerdo electoral con Karina Milei.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este jueves, el expresidente y actual titular del PRO, Mauricio Macri, confirmó el acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA). Lo hizo tras una reunión con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. En un posteo, el exmandatario enmarcó la decisión en una responsabilidad histórica: "Lo que está en juego no es un partido ni un cargo, sino, de alguna manera, el futuro del país".

En su cuenta de X, Macri aseguró que la alianza busca "acompañar el cambio que está en marcha en todo el país". "Creemos que esta decisión de ir juntos en varias provincias refleja un reclamo de muchos: unir fuerzas, priorizar en lo que estamos de acuerdo y seguir el rumbo que eligió la sociedad", afirmó el expresidente.

Además, Macri reconoció las fuertes tensiones internas que generó el acuerdo. En contraposición, admitió que "otros no comparten esta posición", en una clara alusión a los sectores del PRO que se oponen a la fusión con el oficialismo.

Por su parte, Karina Milei también confirmó la alianza, centrándola en la Ciudad de Buenos Aires, y remarcó que se basa en el "compromiso innegociable de nuestros representantes en el Congreso a la hora de defender el plan económico y dar la batalla cultural". "Nada es más importante que defender el rumbo", sentenció la Secretaria General de la Presidencia.

