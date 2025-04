Más motosierra: Sturzenegger señaló que revisarán 700 mil decretos y que planean eliminar nuevos organismos

Embed @fedesturze: “La relación del kirchnerismo con el periodismo era de pauta”, en cambio “Milei está abierto al debate” más allá “de sus tonos”



De esta manera, el ministro detalló que el Proyecto Digesto tiene como objetivo saber la cantidad de leyes en Argentina. En ese sentido, señaló que hay "4600 leyes" vigentes. "Nadie ha hecho el digesto de los decretos. Yo pensé que los decretos eran 70.000. Y hablando con la Secretaría Legal y Técnica me dijeron 'te tenemos malas noticias. No son 70.000, son 700 mil'. Hace unos días sacamos un decreto perdido de 1973 sobre no exportar ganado", aseguró.