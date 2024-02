Más de 20 cuadras de fila de organizaciones sociales para que los atienda la ministra Pettovello: la respuesta del Gobierno

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ratificó su decisión de no recibir a los grupos piqueteros que llevaron a cabo una protesta este lunes frente a la sede central de su cartera, exigiendo suministros alimentarios para comedores populares. La funcionaria reafirmó su postura durante una declaración pública, argumentando que no convocó a dicha manifestación y que, por lo tanto, no tiene previsto atender a los manifestantes convocados por dirigentes sindicales.

“Yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol”, expresó la ministra.

Las declaraciones de Pettovello fueron prácticamente idénticas a las pronunciadas poco antes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su conferencia de prensa diaria, mientras la fila en la sede de Retiro superaba las 20 cuadras de extensión.

“Hoy no los va a recibir y jamás los ha citado”, aseguró Adorni. “No ha sido la intención de la ministra que la gente la pase mal al rayo del sol con estas temperaturas que estamos teniendo”, añadió.

Organizaciones sociales esperan en la puerta de las oficinas de Pettovello. Denuncian falta de entrega de alimentos a comedores. Gentileza Clarín

Estas respuestas surgieron en medio del reclamo de organizaciones sociales convocadas por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) para que Pettovello recibiera de manera personalizada a cientos de asistentes y organizadores de comedores comunitarios. Pasadas las 11, la fila superaba las 20 cuadras, el tránsito vehicular continuaba y las personas aguardaban atención en las veredas.

Esta acción fue una respuesta a las afirmaciones de Pettovello, quien el jueves pasado había manifestado que atendería “una por una” a “la gente que tiene hambre”, tras un intercambio con miembros de organizaciones sociales que exigían alimentos para comedores populares.

Mientras se desarrollaba la protesta, la ministra y el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De La Torre, suscribieron un convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA) en la Fundación “Promesa Eterna” en la localidad bonaerense de José C Paz, con el objetivo de proporcionar ayuda directa y sin intermediarios.

La inversión destinada por el Ministerio de Capital Humano ascenderá a $177.500.000, según se detalló. En una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó: “La comida de los argentinos no está en discusión (...) no es una variable de ajuste. Lo que sí es una variable de ajuste son los intermediarios, y entendemos que en materia alimentaria había intermediarios que hacían negocios con la pobreza”.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, durante la manifestación de merenderos. (Gentileza Utep)

Adorni subrayó el compromiso del gobierno con la transparencia y la asistencia a los comedores, asegurando que no se recortará la ayuda. “Se está trabajando en la transparencia, y la ayuda y la asistencia a los comedores nunca va a ser recortada. Si pretendemos que en el medio no haya nadie que se quede con lo que no le corresponde y que haga negocios, precisamente, con los que menos tienen”, añadió.

Frente a preguntas sobre la extensa fila de miembros de movimientos sociales que buscaban ser recibidos por la ministra Pettovello en la sede del Ministerio de Capital Humano en Retiro, Adorni reiteró la posición del gobierno y garantizó transparencia en la gestión de la ayuda. “La intención es que la ayuda le llegue a quien le tenga que llegar. Y no me refiero solo a cuestiones de índole alimentaria. De alimentos, de comedores, que es aparentemente el reclamo que motivó las filas de hoy. No queremos más intermediarios, no queremos más negocios con los pobres”, explicó el vocero.