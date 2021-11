Martín Redrado alertó que el Banco Central no tiene reservas “ni para cubrir un mes de importaciones”

Martín Redrado, economista y expresidente del Banco Central (BCRA), sostuvo que ese organismo se encuentra en “situación de emergencia” en relación a sus reservas. Además, aseguró en diálogo con LN+ que si no hay señales claras en el corto plazo, “las cosas se pueden complicar”.

“No tenemos las espaldas suficientes como para poder hacer frente a nuestros compromisos del primer trimestre, ni siquiera para cubrir un mes de importaciones, lo que se necesita para producir”, afirmó Redrado al programa Comunidad de Negocios, conducido por José Del Rio.

Redrado precisó que los distintos sectores de la industria argentina tienen “entre 40 y 45% de piezas o insumos que se producen en el exterior”. “Cuando faltan esos dólares, se empieza a quebrar la cadena productiva”, advirtió.

El economista sostuvo que muchas pymes deben recurrir al dólar financiero para “continuar con su proceso productivo” y atribuyó a esa razón la “gran disparidad de precios” que existe. “Hay una gran variedad de industrias que necesitan abastecerse de dólares a precios de contado con liquidación, es decir a $200″, señaló y recalcó sus consecuencias: “menos poder adquisitivo y un salario real que va retrasado”.

El extitular del Banco Central pidió al gobierno nacional que presente “un programa de estabilización y crecimiento” para revertir la situación. Dijo que se puede salir del presente actual pero reclamó “no insistir” en lo mismo.

“Se cree que administrando, o priorizando, se va a poder tener una racionalización de los dólares. La realidad les está demostrando que [están quedándose] cada vez más con menos dólares”, sostuvo.

Redrado analizó la decisión de prohibir la financiación de pasajes y alojamiento al exterior y consideró que había margen para adoptar otras medidas. Consignó que, frente al período estival, “200 o 300 millones de dólares” no van a resolver el problema de la Argentina.

Asimismo, recordó su defensa de las reservas en 2010, y su pelea con Néstor y Cristina Kirchner entonces. “Las reservas no son del Presidente de la Nación, ni del titular del Banco Central, sino de todos. Tener más reservas hace a la calidad de vida de los argentinos”, añadió.

Redrado se refirió a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por el préstamo de 44.500 millones de dólares y dijo que llegar a un entendimiento “es una condición necesaria pero no suficiente”. Foto: Presidencia.

Redrado no descartó ocupar un cargo en el Gobierno

Consultado sobre qué haría, en caso de ser ministro de Economía, Redrado respondió rápidamente que esa posibilidad no figura dentro de sus planes. “No está en mis cálculos, ni en mis intenciones”, aseveró. Sin embargo, sugirió que no descarta aceptar una convocatoria. “Haré todo lo necesario para ayudar a la Argentina”, precisó.

Redrado recalcó que es “un momento para dejar de lado los personalismos”, y expresó que está comprometido con que a la Argentina “le vaya bien”. “Voy a hacer cualquier cosa que pueda para ayudar”, manifestó. Indicó que asesora a más de 150 empresas y que habla para traer inversiones al país a distintos sectores.

Asimismo, pidió avanzar en la modernización tributaria, la desindexación del gasto público, un plan de aumento de la formalización laboral y de incremento a las exportaciones, además de ir hacia un transporte multimodal.

Por otro lado, se refirió a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por el préstamos de 44.500 millones de dólares y dijo que llegar a un entendimiento “es una condición necesaria pero no suficiente”. “Espero que no terminemos en un acuerdo que no sea más ajuste fiscal, y más ajuste cambiario, sino que sea un acuerdo hecho en argentina, por economistas argentinos y que después sea convalidado por el FMI”.

A su vez, advirtió una “inconsistencia en el programa plurianual” que promueve el ministro de Economía, Martín Guzmán, respecto del financiamiento del déficit. “Está explicitado en 2022 un financiamiento de organismos multilaterales de crédito por aproximadamente 12 mil millones de dólares, esto es 2,5% del PBI. En serie histórica, nunca los organismos multilaterales han aportado más de 0,3% del producto”, observó.