Martín Menem desmintió a Manes por las supuestas "amenazas": el video que lo respalda

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , negó haber amenazado al legislador y candidato a senador Facundo Manes , quien lo acusó “de haberle proferido advertencias en los pasillos del Congreso” antes de una sesión.

Incluso, un video del momento, que comenzó a circular este miércoles, muestra un breve y cordial saludo entre ambos, sin rastro de agresión o tensión. “No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro” , escribió Menem tras la supuesta denuncia de Manes en redes sociales.

El diputado de Democracia para Siempre relató a través de un tuit que el riojano lo amenazó en un pasillo del Congreso antes de que empezara la sesión y le dijo que si eso sucedía lo iban a “hacer mierda” y que iba a “empezar a haber una operación brutal” en contra suya.

En el video, ambos dirigentes se saludan con amabilidad en un muy breve cruce y siguen de largo , por lo que no hubo tiempo para que el titular de Diputados le dijera lo que denunció Manes.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos". Tenemos una sola tarea común: terminar…

En declaraciones a los medios acreditados, Menem recordó que Manes ya había “mentido” seis meses atrás cuando denunció que Santiago Caputo le había “pegado una trompada en el pecho”.

el saludo entre Martín Menem y Facundo Manes previo a la sesión

“Cuando me lo contó me asusté y tuve que revisar absolutamente todas las cámaras. No había ocurrido nada, de hecho hizo una denuncia y fue desestimada totalmente, con lo cual ya mintió y hoy vuelve a mentir”, lamentó el titular del cuerpo.

Sobre las motivaciones de Manes para realizar una falsa acusación en contra suya, Menem lo adjudicó al hecho de que éste sea “un año electoral”. “Estamos en un año electoral y se ve que le gustan las cámaras, porque ya sabemos de quién estamos hablando”, consideró.

Y agregó que “hay diputados que pierden el lugar a fin de año, están en plena campaña, y se ve que vale todo, los lleva a faltar a la verdad”.

El neurocientífico ya había tenido el 1 de marzo último un encontronazo en los pasillos de la Cámara baja con el asesor presidencial Santiago Caputo, cuando tras la apertura de sesiones ordinarias este último lo increpó en duros términos, según pudo verse en las cámaras de seguridad del Congreso.