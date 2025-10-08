"Te vamos a hacer m...": Facundo Manes denunció amenazas de Martín Menem

El diputado radical Facundo Manes denunció que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem , lo amenazó en los pasillos del Congreso , en medio de la tensión política por el debate sobre la ley que busca limitar los Decretos de Necesidad y Urgencia del presidente Javier Milei.

Un estudio reveló que la gestión de Milei fue la que más DNU dictó de los últimos cuatro gobiernos

"El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso ", publicó Manes en su cuenta de X, minutos antes de que la oposición alcanzara el quorum necesario para iniciar la sesión.

Según el diputado de la UCR, Menem le habría dicho textualmente: "Literalmente me dijo: ' Rogá que no haya quorum, porque te vamos a hacer mierda . Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos '".

En el mismo mensaje, Manes agregó: "Tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina".

Consultado por Clarín, Manes no confirmó si va a presentar una denuncia judicial, pero aseguró que "ya empezó la operación en las redes y con algunos voceros del gobierno" .

El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: “Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos". Tenemos una sola tarea común: terminar…

La respuesta de Martín Menem a Facundo Manes

Minutos más tarde, Martín Menem respondió desde su propia cuenta de X: "No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MenemMartin/status/1975951163121172977&partner=&hide_thread=false No le faltes a la verdad, Facundo.

La política necesita seriedad, no teatro. https://t.co/wwWizAeLZG — Martin Menem (@MenemMartin) October 8, 2025

Desde el bloque oficialista de La Libertad Avanza, varios dirigentes salieron a respaldar a Menem y a desmentir la acusación.

La diputada Lilia Lemoine ironizó sobre el episodio en declaraciones a Clarín: "Manes le leyó la mente a Menem mientras lo saludaba, pero... el problema es que se la leyó mal. Son cosas que pasan".

Por su parte, Nadia Márquez, legisladora libertaria por Neuquén, negó haber presenciado ninguna amenaza y aseguró en el recinto: "¡Dejen de mentir, porque yo estuve ahí! No le dijo absolutamente nada. No sea mentiroso, no sea caradura diputado Juliano. No sé cómo le pudo haber dicho tantas cosas si fueron dos segundos".

El tema fue llevado a la sesión por Diego Juliano, jefe del bloque Democracia para Siempre, quien acusó a Menem de “apretar diputados en los pasillos”.

"Usted no preside este cuerpo, usted atenta contra este cuerpo cada vez que puede, se entromete en los bloques y aprieta diputados en los pasillos. Eso es un atropello y si usted cree que nos va a arrastrar al barro de La Libertad Avanza está equivocadísimo", lanzó Juliano frente al presidente de la Cámara.