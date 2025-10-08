8 de octubre de 2025 - 13:44

"Te vamos a hacer m...": Facundo Manes denunció amenazas de Martín Menem

Ocurrió en la previa de la sesión que busca debatir una ley para que los DNU del Poder Ejecutivo puedan ser rechazados por una sola cámara.

Te vamos a hacer mierda: Facundo Manes denunció que Martín Menem lo amenazó.

"Te vamos a hacer mierda": Facundo Manes denunció que Martín Menem lo amenazó.

Foto:

FOTO:MARIANO SANCHEZ/NA
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El diputado radical Facundo Manes denunció que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, lo amenazó en los pasillos del Congreso, en medio de la tensión política por el debate sobre la ley que busca limitar los Decretos de Necesidad y Urgencia del presidente Javier Milei.

Leé además

Javier Milei y el uso de los DNU.

Un estudio reveló que la gestión de Milei fue la que más DNU dictó de los últimos cuatro gobiernos

Por Laura Impellizzeri
Intento de asesinato contra Cristina Kirchner: condenaron a Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Intento de asesinato contra Cristina Kirchner: condenaron a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Por Redacción Política

"El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso", publicó Manes en su cuenta de X, minutos antes de que la oposición alcanzara el quorum necesario para iniciar la sesión.

Según el diputado de la UCR, Menem le habría dicho textualmente: "Literalmente me dijo: 'Rogá que no haya quorum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos'".

En el mismo mensaje, Manes agregó: "Tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ManesF/status/1975945528635531633&partner=&hide_thread=false

Consultado por Clarín, Manes no confirmó si va a presentar una denuncia judicial, pero aseguró que "ya empezó la operación en las redes y con algunos voceros del gobierno".

La respuesta de Martín Menem a Facundo Manes

Minutos más tarde, Martín Menem respondió desde su propia cuenta de X: "No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MenemMartin/status/1975951163121172977&partner=&hide_thread=false

Desde el bloque oficialista de La Libertad Avanza, varios dirigentes salieron a respaldar a Menem y a desmentir la acusación.

La diputada Lilia Lemoine ironizó sobre el episodio en declaraciones a Clarín: "Manes le leyó la mente a Menem mientras lo saludaba, pero... el problema es que se la leyó mal. Son cosas que pasan".

Por su parte, Nadia Márquez, legisladora libertaria por Neuquén, negó haber presenciado ninguna amenaza y aseguró en el recinto: "¡Dejen de mentir, porque yo estuve ahí! No le dijo absolutamente nada. No sea mentiroso, no sea caradura diputado Juliano. No sé cómo le pudo haber dicho tantas cosas si fueron dos segundos".

El tema fue llevado a la sesión por Diego Juliano, jefe del bloque Democracia para Siempre, quien acusó a Menem de “apretar diputados en los pasillos”.

"Usted no preside este cuerpo, usted atenta contra este cuerpo cada vez que puede, se entromete en los bloques y aprieta diputados en los pasillos. Eso es un atropello y si usted cree que nos va a arrastrar al barro de La Libertad Avanza está equivocadísimo", lanzó Juliano frente al presidente de la Cámara.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Javier Milei llegará mañana a San Rafael, en su segunda visita como presidente.

Javier Milei en San Rafael: la foto que buscará Alfredo Cornejo y las restricciones que habrá para la prensa

Por Martín Fernández Russo
Jose Luis Espert - Foto: Federico López Claro

Acorralado, Espert pidió licencia como diputado hasta el final de su mandato

Por Redacción Política
Quién es Karen Reichardt, la exvedette que encabezará la lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires.

Quién es Karen Reichardt, la exvedette y ahora candidata principal de Milei en Buenos Aires

Por Redacción Política
la justicia analizara los telefonos de los hermanos milei por el lanzamiento de $libra

La Justicia analizará los teléfonos de los hermanos Milei por el lanzamiento de $LIBRA

Por Redacción Política